„To naprawdę mnie powaliło”. 20 kobietom niepotrzebnie wykonano mastektomię

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20 kobiet przeszło niepotrzebną mastektomię, a setki innych pacjentek zostały poszkodowane w czasie, gdy były leczone na oddziałach onkologicznych w szpitalach podlegających publicznej służbie zdrowia w Wielkiej Brytanii – podaje „The Independent”. Trwające śledztwo ujawnia poważne zaniedbania, które mogły mieć wpływ na zdrowie i życie wielu osób.

Po śledztwie BBC, które pokazało szokujące praktyki, do jakich dochodziło w szpitalach podlegających County Durham and Darlington Foundation Trust (CDDFT), ruszył audyt. Badane jest to, jak leczono raka piersi między styczniem 2023 a lutym 2025 roku. Analizowanych jest też 640 zgłoszeń byłych pacjentów. Ustalono, że w setkach przypadków popełniono błędy medyczne.

Spośród 514 przeanalizowanych dotychczas spraw aż 315 pacjentów zostało poszkodowanych, w tym 77 doznało poważnego uszczerbku na zdrowiu. Wiadomo również o jednej osobie, która zmarła w wyniku zaniedbań. W kilku przypadkach doszło do przeoczenia lub opóźnienia diagnozy nowotworu, co doprowadziło do dalszego rozprzestrzeniania się choroby - podaje „The Independent”.

Dramatyczne historie pacjentek

Jedną z poszkodowanych jest 51-letnia Denise Howarth z hrabstwa Durham. W lutym 2023 roku zdiagnozowano u niej raka piersi w pierwszym stadium. Przeszła lumpektomię (zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu guzka w piersi łącznie z otaczającymi go zdrowymi tkankami – przyp. RMF FM) i usunięcie węzłów chłonnych, jednak podczas wizyty kontrolnej zalecono jej mastektomię. Po zabiegu oraz chemioterapii i radioterapii we wrześniu 2025 roku otrzymała telefon z informacją, że mastektomia nie była konieczna.

Zadzwonili do mnie do domu, żeby powiedzieć, że nie musiałam mieć usuniętej piersi i to naprawdę mnie powaliło, byłam całkowicie zszokowana – relacjonuje pani Howarth. Straciłam pewność siebie. Czuję się okradziona. Utrata piersi ma ogromny wpływ na kobietę. Boję się, że nigdy nie będę już taka sama, choć staram się być silna – dodawała.

Kobieta twierdzi, że przeprosiny szpitala to zdecydowanie za mało. To zmienia życie – zaznaczyła.

Podobnych historii jest więcej. Wielu pacjentów podkreśla, że zaufali specjalistom, a informacja o niepotrzebnej operacji była dla nich ciosem, z którym trudno się pogodzić.

Możliwe rozszerzenie audytu

Władze jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie lokalnymi szpitalami i placówkami medycznymi w regionie Durham i Darlington przyznają, że doszło do poważnych uchybień.

„Jesteśmy głęboko poruszeni sytuacją kobiet i rodzin, którym wyrządzono krzywdę i których zawiedliśmy przez zaniedbania w naszych usługach. Rozumiemy ogromny wpływ, jaki to miało, i jasno stwierdzamy, że były sytuacje, kiedy jako podmiot powinniśmy byli słuchać pacjentów uważniej i działać szybciej” – zaznaczył w oświadczeniu Steve Russell, dyrektor generalny CDDFT.

Po skandalu, jaki wybuchł, wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu oddziałów chorób piersi, a także rozpoczęto audyt i identyfikację pacjentów, którzy mogli zostać poszkodowani. 24 września ma zapaść decyzja, czy przegląd zostanie rozszerzony na przypadki sięgające 2015 roku.

Lekarz zawieszony

W centrum sprawy znalazł się chirurg-onkolog Amir Bhatti, który w latach 2013–2024 pełnił funkcję kierownika zespołu zajmującego się leczeniem chorób piersi w County Durham and Darlington NHS Foundation Trust. Mężczyzna nie może pracować jako lekarz do czasu zakończenia wewnętrznego postępowania. Organizacja współpracuje również z policją w Durham, która prowadzi własne dochodzenie.

W ubiegłym roku BBC ujawniło, że w ciągu sześciu lat organizacja wypłaciła niemal 6 milionów funtów prywatnym klinikom diagnostycznym i chirurgicznym prowadzonym przez Bhattiego.

Poszkodowane pacjentki domagają się publicznego śledztwa

Rachel O’Connor z kancelarii Hudgell Solicitors, reprezentującej część poszkodowanych kobiet, wezwała do przeprowadzenia publicznego śledztwa.

Oddziały zajmujące się leczeniem raka piersi powinny być miejscami, w których pacjentki mogą liczyć na najwyższy poziom opieki i wsparcia - od diagnostyki i konsultacji po operacje oraz dalsze leczenie. Niestety, przez wiele lat w placówkach zarządzanych przez County Durham and Darlington NHS Foundation Trust tak nie było. Głęboko zakorzenione, systemowe zaniedbania doprowadziły do poważnej krzywdy wielu kobiet — powiedziała.

Organizacja uruchomiła specjalną infolinię dla osób, które mają pytania lub wątpliwości dotyczące opieki, jaką otrzymały w związku z chorobami piersi. Jej władze zapewniają, że będą informować opinię publiczną o postępach w postępowaniu.