To największy protest w historii Republiki Czeskiej? Tłumy w obronie mediów publicznych

RMF24

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Setki tysięcy Czechów wyszły na ulice Pragi, by zaprotestować przeciwko planom likwidacji abonamentu RTV i zmianom w finansowaniu mediów publicznych. Według manifestantów zmiany te mogą uderzyć w niezależność mediów publicznych.

Protest zorganizowała inicjatywa Milion Chwil dla Demokracji pod hasłem „Nigdy więcej 4.36”, nawiązując do godziny nocnego głosowania nad projektem ustawy o likwidacji abonamentu RTV.

Mikulasz Minarz, lider Milion Chwil dla Demokracji, mówił, że w niedzielnej manifestacji na błoniach na Letnej w Pradze wzięło udział od 350 do 450 tysięcy osób. Potem wskazał, powołując się na policję, że w stolicy protestowało około 400 tysięcy osób.

Rzeczniczka policji zaznaczyła, że służby nie podają oficjalnych danych o liczbie uczestników. Gdyby dane przekazane przez Minarza się potwierdziły, byłoby to najliczniejsze publiczne zgromadzenie w historii Republiki Czeskiej, która powstała w 1993 r.

Obawy o niezależność mediów

Manifestanci domagali się wycofania projektu ustawy, która przewiduje finansowanie mediów publicznych wyłącznie z budżetu państwa. Według protestujących zmiany te mogą prowadzić do upaństwowienia radia i telewizji oraz zagrozić ich niezależności.

Fot. MARTIN DIVISEK / PAP/EPA

Fot. MARTIN DIVISEK / PAP/EPA

Fot. MARTIN DIVISEK / PAP/EPA

W trakcie trzygodzinnego wiecu przemawiali przedstawiciele różnych środowisk – od studentów, przez rolników, po duchownych. Odczytano petycję z żądaniem otwartej debaty i przeprosin za nocne głosowanie. Protestujący domagali się także odwołania lidera skrajnej prawicy Tomia Okamury z funkcji przewodniczącego Izby Deputowanych.

Rządzący bagatelizują protest. Przedstawiciele partii premiera Andreja Babisza określili demonstrację jako „biznes” i zapowiedzieli kontynuację reform.