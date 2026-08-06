To najmłodszy profesor w historii. Wykłada inżynierię i studiuje prawo

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Nathan Thomas to najmłodszy profesor w historii – dokonał tego w wieku 18 lat. Obecnie jest wykładowcą inżynierii w Miami Dade College i… studentem prawa.

Najmłodszy profesor w historii. Wykłada inżynierię i studiuje prawo

Nathan Thomas w lipcu został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najmłodszy profesor w historii. Objął profesurę, mając 18 lat i 346 dni. W ten sposób pobił rekord, który przez 306 lat dzierżył Colin Maclaurin (1698–1746). Ten wybitny szkocki matematyk i fizyk miał 19 lat, gdy objął swoją posadę.

Jak przypomniał magazyn „People”, ten młody inżynier rozpoczął studia mając zaledwie 10 lat. W wieku 14 lat przeniósł się na Florida International University. W ciągu kolejnych czterech lat uzyskał tytuł licencjata i magistra inżynierii elektrycznej, oba z wyróżnieniem.

Thomas dziś ma 21 lat. Jako nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia online z inżynierii, a jednocześnie studiuje prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Miami. Swoje nowe kwalifikacje zamierza wykorzystać do pracy w dziedzinie prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem nauk ścisłych, technicznych, inżynieryjnych i matematycznych.

Pasja do nauczania. „To zupełnie inny rodzaj satysfakcji”

Pasją do matematyki, nauk ścisłych i inżynierii zaraził się od swoich rodziców. Dziś tą samą pasją zaraża studentów. Prowadzi bowiem zajęcia dotyczące skomplikowanych zagadnień informatycznych i programowania.

Prof. Piotr Sankowski: Wciąż warto uczyć się trudnych rzeczy Sztuczna Inteligencja to nie jest pierwsza rewolucja technologiczna, choć ona rzeczywiście jest dużo szybsza i może być dużo bardziej dogłębna, niż wszystkie poprzednie. Ale ludzkość przeżyła wiele rewolucji technologicznych i przy każdej były…

Jak wskazał, w nauczaniu najbardziej lubi obserwować, jak coś zaczyna działać u ucznia.

„Można to zobaczyć na żywo, kiedy koncepcja, która kilka minut temu wydawała się niemożliwa, nagle nabiera sensu. To zupełnie inny rodzaj satysfakcji niż samodzielne rozwiązanie problemu, niemal jak ponowne przeżycie tego uczucia przez kogoś innego” – przekazał w komunikacie Thomas.

Podkreślił, że „nauczanie czegoś zmusza cię do zrozumienia tego na zupełnie innym poziomie”.

„Ostatecznie więc uczę się z tego tyle samo, co uczniowie, a może nawet więcej” – dodał.

„Inżynieria nauczyła mnie, jak rozbijać złożone problemy na czynniki pierwsze w sposób uporządkowany i to przełożyło się na moje obecne podejście do studiów prawniczych” – wyjaśnił najmłodszy profesor w historii.