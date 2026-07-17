To najmłodszy kustosz na świecie. Chłopiec pobił rekord Guinnessa

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Anderson Taylor z Cambridge w stanie Illinois został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najmłodszy kustosz muzeum na świecie. W wieku zaledwie 9 lat chłopiec otworzył własne muzeum historii naturalnej, które zachwyca zarówno lokalną społeczność, jak i miłośników nauki z całego świata.

Inspiracja ze szkockiej wyspy

Historia niezwykłego sukcesu Andersona Taylora rozpoczęła się podczas rodzinnej wycieczki do Szkocji w 2022 roku. To właśnie wtedy, odwiedzając Staffin Dinosaur Museum na wyspie Skye, chłopiec zafascynował się światem dinozaurów i postanowił stworzyć własne muzeum. Po powrocie do rodzinnego Cambridge w Illinois, młody pasjonat nauki zaczął dzielić się swoim pomysłem z mieszkańcami i lokalnymi władzami.

Wsparcie społeczności i szybki rozwój

Zapał Andersona szybko udzielił się społeczności Cambridge. Chłopiec regularnie prezentował swój projekt w urzędzie gminy, zdobywając coraz większe poparcie. Wkrótce otrzymał do dyspozycji budynek po dawnej remizie strażackiej, a mieszkańcy zaczęli przekazywać gabloty wystawowe i eksponaty.

Dzięki zaangażowaniu lokalnych darczyńców udało się zebrać 20 tysięcy dolarów na rozwój placówki. Oficjalne otwarcie Cambridge Natural History Museum odbyło się 10 sierpnia 2024 roku, gdy Anderson miał 9 lat i 340 dni.

Unikalna kolekcja i pasja do nauki

W muzeum prowadzonym przez Andersona Taylora można podziwiać imponującą kolekcję skamielin, minerałów, kamieni szlachetnych oraz preparowanych zwierząt. Zwiedzający mają okazję, by poznać tajniki historii naturalnej podczas oprowadzania przez samego młodego kustosza, który z pasją dzieli się swoją wiedzą.

Chłopiec nie zamierza poprzestawać na dotychczasowych sukcesach. Jedenastolatek planuje powiększać muzealne zbiory o własne odkrycia i już teraz marzy o karierze paleontologa.