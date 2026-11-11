To najlepszy ośrodek narciarski na świecie. Ogłoszono wynik prestiżowego konkursu

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Poznaliśmy laureata 14. edycji World Ski Awards – tytuł najlepszego ośrodka narciarskiego na świecie ponownie trafił do francuskiego Val Thorens. Co takiego sprawia, że nie ma sobie równych?

W tegorocznej edycji o najważniejsze wyróżnienie dla stacji narciarskich rywalizowały 24 ośrodki z różnych części świata. Na liście nominowanych znalazły się zarówno europejskie potęgi narciarskie, takie jak Kitzbühel, LAAX czy Grandvalira, jak i kurorty z Japonii, Kanady, Australii oraz Ameryki Południowej. Wśród kandydatów znalazł się również polski Szczyrk Mountain Resort.

Val Thorens – alpejski gigant z kolejnym wyróżnieniem

Val Thorens położone jest w departamencie Sabaudia, w południowo-wschodniej Francji. Miejscowość znajduje się na wysokości około 2300 m n.p.m., co czyni ją jednym z najwyżej położonych kurortów narciarskich w Europie.

Ośrodek jest częścią słynnego regionu Les 3 Vallées, obejmującego również takie miejscowości jak Méribel, Courchevel czy Les Menuires. Cały obszar oferuje około 600 km połączonych tras narciarskich, co czyni go jednym z największych terenów narciarskich na świecie.

Sam Val Thorens dysponuje rozbudowaną infrastrukturą wyciągową i trasami o zróżnicowanym stopniu trudności. Duża wysokość położenia oraz dostęp do lodowców i terenów wysokogórskich przekładają się na długi sezon narciarski, często trwający od listopada aż do maja.

Kurort jest atrakcyjny zarówno dla zaawansowanych narciarzy, jak i osób rozpoczynających przygodę ze sportami zimowymi. Nie brakuje tu również restauracji, hoteli, après-ski oraz atrakcji dla osób, które nie spędzają całego dnia na stoku.

24 ośrodki walczyły o światowy tytuł

Wśród europejskich kandydatów znalazły się dobrze znane polskim narciarzom kierunki. Kitzbühel w Austrii słynie z legendarnej trasy Streif i zawodów Pucharu Świata. Szwajcarski LAAX jest natomiast jednym z najważniejszych europejskich centrów freestyle'u i snowboardu. Na liście znalazły się również m.in. Jasná Nízke Tatry na Słowacji czy 3 Zinnen Dolomites we włoskich Dolomitach.



W rywalizacji znalazły się również ośrodki spoza Europy. Japonię reprezentował APPI Kogen, a Koreę Południową Mona Yongpyong. Z Chin nominowano Songhua Lake Resort.

W Ameryce Północnej na liście znalazły się Deer Valley Resort w Stanach Zjednoczonych oraz The Lake Louise Ski Resort w Kanadzie. Amerykę Południową reprezentowały Catedral Alta Patagonia w Argentynie i Nevados de Chillán w Chile.

Wśród nominowanych znalazły się także dwa ośrodki z Oceanii: australijskie Thredbo i nowozelandzkie Ōhau Snow Fields.

Szczyrk Mountain Resort wśród nominowanych

Szczególnie interesujący z polskiej perspektywy jest fakt, że w gronie 24 nominowanych znalazł się Szczyrk Mountain Resort.

Stacja położona w Beskidzie Śląskim należy do najważniejszych kompleksów narciarskich w Polsce. Oferuje rozbudowaną sieć tras i nowoczesne koleje linowe i wyciągi.

World Ski Awards – czym jest ten konkurs?

World Ski Awards to międzynarodowy plebiscyt poświęcony turystyce narciarskiej, organizowany od 2013 roku. Nagrody przyznawane są w wielu kategoriach obejmujących nie tylko ośrodki narciarskie, ale również hotele, apartamenty, domki górskie, operatorów turystycznych i biura podróży.

Konkurs obejmuje dwie istotne płaszczyzny rywalizacji: kategorie światowe oraz krajowe. W tej pierwszej wyłaniany jest jeden zwycięzca dla całego świata. W kategoriach krajowych nagradzane są natomiast najlepsze obiekty i ośrodki w poszczególnych państwach.