To najlepszy ośrodek narciarski na świecie. Ogłoszono wynik prestiżowego konkursu

W tegorocznej edycji o najważniejsze wyróżnienie dla stacji narciarskich rywalizowały 24 ośrodki z różnych części świata. Na liście nominowanych znalazły się zarówno europejskie potęgi narciarskie, takie jak Kitzbühel, LAAX czy Grandvalira, jak i kurorty z Japonii, Kanady, Australii oraz Ameryki Południowej. Wśród kandydatów znalazł się również polski Szczyrk Mountain Resort.
Val Thorens – alpejski gigant z kolejnym wyróżnieniem
Val Thorens położone jest w departamencie Sabaudia, w południowo-wschodniej Francji. Miejscowość znajduje się na wysokości około 2300 m n.p.m., co czyni ją jednym z najwyżej położonych kurortów narciarskich w Europie.
Ośrodek jest częścią słynnego regionu Les 3 Vallées, obejmującego również takie miejscowości jak Méribel, Courchevel czy Les Menuires. Cały obszar oferuje około 600 km połączonych tras narciarskich, co czyni go jednym z największych terenów narciarskich na świecie.
Sam Val Thorens dysponuje rozbudowaną infrastrukturą wyciągową i trasami o zróżnicowanym stopniu trudności. Duża wysokość położenia oraz dostęp do lodowców i terenów wysokogórskich przekładają się na długi sezon narciarski, często trwający od listopada aż do maja.
Kurort jest atrakcyjny zarówno dla zaawansowanych narciarzy, jak i osób rozpoczynających przygodę ze sportami zimowymi. Nie brakuje tu również restauracji, hoteli, après-ski oraz atrakcji dla osób, które nie spędzają całego dnia na stoku.
24 ośrodki walczyły o światowy tytuł
Wśród europejskich kandydatów znalazły się dobrze znane polskim narciarzom kierunki. Kitzbühel w Austrii słynie z legendarnej trasy Streif i zawodów Pucharu Świata. Szwajcarski LAAX jest natomiast jednym z najważniejszych europejskich centrów freestyle'u i snowboardu. Na liście znalazły się również m.in. Jasná Nízke Tatry na Słowacji czy 3 Zinnen Dolomites we włoskich Dolomitach.
W rywalizacji znalazły się również ośrodki spoza Europy. Japonię reprezentował APPI Kogen, a Koreę Południową Mona Yongpyong. Z Chin nominowano Songhua Lake Resort.
W Ameryce Północnej na liście znalazły się Deer Valley Resort w Stanach Zjednoczonych oraz The Lake Louise Ski Resort w Kanadzie. Amerykę Południową reprezentowały Catedral Alta Patagonia w Argentynie i Nevados de Chillán w Chile.
Wśród nominowanych znalazły się także dwa ośrodki z Oceanii: australijskie Thredbo i nowozelandzkie Ōhau Snow Fields.
Szczyrk Mountain Resort wśród nominowanych
Szczególnie interesujący z polskiej perspektywy jest fakt, że w gronie 24 nominowanych znalazł się Szczyrk Mountain Resort.
Stacja położona w Beskidzie Śląskim należy do najważniejszych kompleksów narciarskich w Polsce. Oferuje rozbudowaną sieć tras i nowoczesne koleje linowe i wyciągi.
World Ski Awards – czym jest ten konkurs?
World Ski Awards to międzynarodowy plebiscyt poświęcony turystyce narciarskiej, organizowany od 2013 roku. Nagrody przyznawane są w wielu kategoriach obejmujących nie tylko ośrodki narciarskie, ale również hotele, apartamenty, domki górskie, operatorów turystycznych i biura podróży.
Konkurs obejmuje dwie istotne płaszczyzny rywalizacji: kategorie światowe oraz krajowe. W tej pierwszej wyłaniany jest jeden zwycięzca dla całego świata. W kategoriach krajowych nagradzane są natomiast najlepsze obiekty i ośrodki w poszczególnych państwach.