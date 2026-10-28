„To możliwe. Zróbmy z niego 51. stan”. Co planuje Donald Trump?

RMF24

„Kto wie, może już niedługo stanie się 51. stanem Stanów Zjednoczonych. Mają dużo ropy” - nie kryje zainteresowania Donald Trump. Tym razem amerykański prezydent zgłasza się po Wenezuelę.

„Historyczne zwycięstwo” w Wenezueli

Donald Trump powiedział na wiecu, że dzięki „historycznemu zwycięstwu” w Wenezueli Amerykanie mają dostęp do ogromnej części światowych zasobów ropy naftowej. W styczniu ubiegłego roku amerykańskie siły pojmały i wywiozły przywódcę tego kraju Nicolasa Maduro i postawiły mu zarzuty.

Prezydent poinformował, że do USA dotarł tankowiec z milionem baryłek ropy z Wenezueli, które USA otrzymały za darmo.

Będzie ona rafinowana właśnie tutaj, w Teksasie, między innymi tutaj, w Corpus Christi - dodał prezydent.

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„Prezent” od władz w Caracas

Wcześniej Trump zapowiedział, że razem z sekretarzem stanu Marco Rubio w Teksasie symbolicznie „odbiorą” milion baryłek wenezuelskiej ropy załadowanej na tankowiec. Trump powiedział, że jest to „prezent” od władz w Caracas.

Według zapowiadanych planów ropa z Wenezueli ma zostać użyta do uzupełnienia strategicznej rezerwy naftowej. Administracja Trumpa wypuściła na rynek ponad 100 mln baryłek z rezerwy, by ustabilizować ceny surowca po rozpoczęciu wojny z Iranem.

Trump: Co wy na to? Mają dużo ropy

Trump oświadczył też na wiecu w Teksasie, że Wenezuela „stanie się zamożnym krajem i kto wie, może już niedługo stanie się 51. stanem Stanów Zjednoczonych”. To możliwe. Zróbmy z niego 51. stan, a zamiast prezydenta będziemy wybierać gubernatora. Co wy na to? Mają dużo ropy - dodał.

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Trump występuje na wiecach, by poprzeć kandydatów republikańskich w czasie kampanii przed wyborami połówkowymi, które odbędą się 3 listopada.

Prezydent zachęca do głosowania na republikańskiego kandydata na senatora Kena Paxtona, który - jak wskazują sondaże - może przegrać z demokratą Jamesem Talarico jako pierwszy kandydat partii do Senatu od niemal 30 lat.

Jeśli kandydujesz w Teksasie, a nie lubisz broni, mięsa ani ropy naftowej, to moim zdaniem powinieneś zdecydowanie przegrywać - powiedział Trump, odnosząc się do Talarico.