„To był zwykły spacer”. Matka i córka zginęły w ataku niedźwiedzia grizli w Kanadzie

Do tragicznego wydarzenia doszło w rejonie szlaku Snooka West Trail, położonego zaledwie kilka minut jazdy samochodem od domu ofiar w pobliżu Bella Coola w Kolumbii Brytyjskiej. 48-letnia Jennifer oraz jej 20-letnia córka Selah poszły na spacer w sobotnie popołudnie. Gdy nie wróciły do domu, na drugi dzień rodzina oficjalnie zgłosiła ich zaginięcie. Służby ratunkowe rozpoczęły intensywne poszukiwania.
W poniedziałek w rejonie szlaku odnaleziono ciało starszej z kobiet, następnego dnia odnaleziono także ciało jej córki.
Według wstępnych ustaleń służb, obie najprawdopodobniej padły ofiarą ataku niedźwiedzia grizli.
Rodzina jest w szoku. Kobiety doskonale znały szlak, który nie znajduje się na odludziu. To był zwykły spacer – mówi brat Jennifer.
To jak sen. Na początku po prostu przez kilka godzin nie masz z nimi kontaktu. To przeradza się w jeden dzień, potem noc… potem nadchodzi druga noc i wszystko staje się prawdziwe – dodaje Josh Balcarras.
Służba leśna poinformowała, że w rejonie zdarzenia rozstawiono pułapki na niedźwiedzie. Trwa śledztwo mające wyjaśnić okoliczności tej tragedii.
W Kanadzie grizli występują głównie w zachodniej części kraju. Najwięcej z nich żyje właśnie w prowincji Kolumbia Brytyjska, szacunkowo to nawet kilkanaście tysięcy osobników, oraz w Jukonie, Terytoriach Północno-Zachodnich i Albercie.
Rok temu niedźwiedź grizzli zaatakował grupę uczniów i nauczycieli na szlaku w Bella Coola. Rannych zostało wtedy kilkanaście osób.