„To był zwykły spacer”. Matka i córka zginęły w ataku niedźwiedzia grizli w Kanadzie

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Dwie kobiety zginęły na skutek ataku niedźwiedzia grizli. Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w Kanadzie. Ofiarą drapieżnika padły matka i córka, które wybrały się na spacer jednym z popularnych szlaków w Kolumbii Brytyjskiej.

Do tragicznego wydarzenia doszło w rejonie szlaku Snooka West Trail, położonego zaledwie kilka minut jazdy samochodem od domu ofiar w pobliżu Bella Coola w Kolumbii Brytyjskiej. 48-letnia Jennifer oraz jej 20-letnia córka Selah poszły na spacer w sobotnie popołudnie. Gdy nie wróciły do domu, na drugi dzień rodzina oficjalnie zgłosiła ich zaginięcie. Służby ratunkowe rozpoczęły intensywne poszukiwania.

W poniedziałek w rejonie szlaku odnaleziono ciało starszej z kobiet, następnego dnia odnaleziono także ciało jej córki.

Według wstępnych ustaleń służb, obie najprawdopodobniej padły ofiarą ataku niedźwiedzia grizli.

Rodzina jest w szoku. Kobiety doskonale znały szlak, który nie znajduje się na odludziu. To był zwykły spacer – mówi brat Jennifer.

W Rosji niedźwiedzie zabijają ludzi. Zginęło co najmniej 20 osób Rosjanka została zaatakowana przez niedźwiedzia w swoim ogrodzie - nie przeżyła. W sumie w tym roku w Rosji zginęło już 20 osób. Zdaniem ekspertów to efekt zmian klimatycznych oraz niekompetencji człowieka. Kilka tygodni temu niedźwiedź zaatakował…

To jak sen. Na początku po prostu przez kilka godzin nie masz z nimi kontaktu. To przeradza się w jeden dzień, potem noc… potem nadchodzi druga noc i wszystko staje się prawdziwe – dodaje Josh Balcarras.

Służba leśna poinformowała, że w rejonie zdarzenia rozstawiono pułapki na niedźwiedzie. Trwa śledztwo mające wyjaśnić okoliczności tej tragedii.

W Kanadzie grizli występują głównie w zachodniej części kraju. Najwięcej z nich żyje właśnie w prowincji Kolumbia Brytyjska, szacunkowo to nawet kilkanaście tysięcy osobników, oraz w Jukonie, Terytoriach Północno-Zachodnich i Albercie.

Rok temu niedźwiedź grizzli zaatakował grupę uczniów i nauczycieli na szlaku w Bella Coola. Rannych zostało wtedy kilkanaście osób.