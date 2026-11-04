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„To był zwykły spacer”. Matka i córka zginęły w ataku niedźwiedzia grizli w Kanadzie

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 4 listopada (10:47)

Dwie kobiety zginęły na skutek ataku niedźwiedzia grizli. Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w Kanadzie. Ofiarą drapieżnika padły matka i córka, które wybrały się na spacer jednym z popularnych szlaków w Kolumbii Brytyjskiej.

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„To był zwykły spacer”. Matka i córka zginęły w ataku niedźwiedzia grizli w Kanadzie
zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Do tragicznego wydarzenia doszło w rejonie szlaku Snooka West Trail, położonego zaledwie kilka minut jazdy samochodem od domu ofiar w pobliżu Bella Coola w Kolumbii Brytyjskiej. 48-letnia Jennifer oraz jej 20-letnia córka Selah poszły na spacer w sobotnie popołudnie. Gdy nie wróciły do domu, na drugi dzień rodzina oficjalnie zgłosiła ich zaginięcie. Służby ratunkowe rozpoczęły intensywne poszukiwania.

W poniedziałek w rejonie szlaku odnaleziono ciało starszej z kobiet, następnego dnia odnaleziono także ciało jej córki. 

Według wstępnych ustaleń służb, obie najprawdopodobniej padły ofiarą ataku niedźwiedzia grizli.

Rodzina jest w szoku. Kobiety doskonale znały szlak, który nie znajduje się na odludziu. To był zwykły spacer – mówi brat Jennifer.

To jak sen. Na początku po prostu przez kilka godzin nie masz z nimi kontaktu. To przeradza się w jeden dzień, potem noc… potem nadchodzi druga noc i wszystko staje się prawdziwe – dodaje Josh Balcarras.

Służba leśna poinformowała, że w rejonie zdarzenia rozstawiono pułapki na niedźwiedzie. Trwa śledztwo mające wyjaśnić okoliczności tej tragedii. 

W Kanadzie grizli występują głównie w zachodniej części kraju. Najwięcej z nich żyje właśnie w prowincji Kolumbia Brytyjska, szacunkowo to nawet kilkanaście tysięcy osobników, oraz w Jukonie, Terytoriach Północno-Zachodnich i Albercie.

Rok temu niedźwiedź grizzli zaatakował grupę uczniów i nauczycieli na szlaku w Bella Coola. Rannych zostało wtedy kilkanaście osób.


Źródło: RMF24
Tagi: niedźwiedź

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