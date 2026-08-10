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To był najgorętszy miesiąc w historii. Dramatyczne skutki dla milionów ludzi

Opracowanie: Publikacja: Wczoraj, 10 sierpnia (15:50)

Lipiec 2026 roku przeszedł do historii jako najgorętszy miesiąc, jaki kiedykolwiek odnotowano w 33 krajach na całym świecie. Fala ekstremalnych upałów dotknęła niemal 900 milionów ludzi, prowadząc do rekordowych pożarów, suszy i pogłębiającego się kryzysu żywnościowego. Szczególnie dotknięte zostały Europa, Ameryka Łacińska oraz region Sahelu w Afryce.

To był najgorętszy miesiąc w historii. Dramatyczne skutki dla milionów ludzi
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock
  • Lipiec 2026 roku był najgorętszym miesiącem w historii w 33 krajach na świecie.
  • Upały dotknęły około 900 milionów ludzi i spowodowały rekordowe pożary, susze oraz kryzys żywnościowy.
  • Jakie wartości widzieli na termometrach mieszkańcy poszczególnych państw?
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W Europie niemal 120 milionów osób doświadczyło bezprecedensowych upałów. Najwyższe temperatury odnotowano w Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii. W Wielkiej Brytanii rekord padł 28 czerwca, kiedy w Lingwood w hrabstwie Norfolk słupki rtęci pokazały 38 stopni Celsjusza. We Francji, w miejscowości Saintes, temperatura sięgnęła 42 stopni, a w Hiszpanii, w La Pobla Llarga w prowincji Walencja, aż 45,5 stopnia.

Katastrofalne skutki upałów: pożary i susze

Ekstremalne temperatury przyniosły ze sobą dramatyczne konsekwencje. We Francji i Hiszpanii odnotowano nie tylko rekordowe upały, ale także bezprecedensowe susze. W południowo-zachodniej Francji, w regionie Żyrondy, megapożar strawił niemal 42 tysiące hektarów lasów, zmuszając do ewakuacji ponad 220 tysięcy osób. W Hiszpanii największy pożar w najnowszej historii kraju pochłonął prawie 44 tysiące hektarów w prowincji Avila, niedaleko Madrytu.

Średnia temperatura w Hiszpanii wyniosła w lipcu 25,7 stopni Celsjusza, czyli o 2,6 stopnia więcej niż wynosi norma dla tego okresu. Francja zanotowała jeszcze większe odchylenie – aż o 3,8 stopnia powyżej średniej z lat 1991-2020.

W miejscowości Dolne Plachtince na południu Słowacji termometry wskazały 42,2 stopnia, a na Węgrzech 41,6 stopnia.

Regiony szczególnie narażone

Prawie 400 milionów osób dotkniętych rekordowymi upałami mieszka w Afryce, głównie w regionie Sahelu. Dziesięć państw tego obszaru, od Mauretanii po Etiopię, pobiło swoje historyczne rekordy temperatur. 

W Ameryce Środkowej i północnej części Ameryki Południowej sytuację dodatkowo pogarsza zjawisko El Nino, które rozpoczęło się w czerwcu i osiągnie szczyt pod koniec roku. Od Meksyku po północną Brazylię około 110 milionów ludzi doświadczyło najgorętszego lipca w historii pomiarów. W krajach takich jak Salwador, Nikaragua i Honduras, położonych w tzw. „suchym korytarzu”, rekordy temperatur z czerwca i lipca budzą poważne obawy o bezpieczeństwo żywnościowe i ryzyko głodu.

Skutki rekordowych upałów i susz są szczególnie dotkliwe dla rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego. Światowy Program Żywnościowy Narodów Zjednoczonych ostrzega, że Ameryka Środkowa stanie się regionem najbardziej dotkniętym pogarszającym się poziomem bezpieczeństwa żywnościowego. Wraz z Karaibami, do końca 2027 roku problem ten może dotknąć dodatkowo 16 milionów ludzi.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: upały
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