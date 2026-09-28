Tłumy zbiegły się na plażę, by zobaczyć to zjawisko. Rekiny już krążą blisko brzegu

Miejska plaża w Perth została w poniedziałek zamknięta. Wydano liczne ostrzeżenia przed rekinami po tym, jak padlina wieloryba została wyrzucona w popularnym miejscu kąpieliskowym.
Rekiny poczuły szansę na obfity posiłek
Lokalni ratownicy znaleźli padlinę dziś rano i ogłosili alarm. W pobliżu szybko zaczęły krążyć rekiny.
„Możliwe, że padlina nadal będzie działać jako wabik, co może doprowadzić do tego, że rekiny podpłyną blisko brzegu na tym odcinku wybrzeża” – ostrzegł Departament Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego (DPIRD), cytowany przez abc.net.au.
Zdjęcia lotnicze pokazały kilka rekinów w wodzie, z których przynajmniej jeden był wyraźnie widoczny z brzegu. Dwa żarłacze białe - jeden o długości 5 metrów, drugi 4-metrowy - widziane były 10 metrów od brzegu już godzinę po zauważeniu padliny.
Nie pływać, nie wyprowadzać psów
Burmistrz Town of Cambridge, Gary Mack, poinformował, że plaża nie zostanie ponownie otwarta, dopóki padlina nie zostanie usunięta. Ludzie nie powinni w ogóle pływać w tej okolicy, ani wyprowadzać psów, bo znajdują się tam zidentyfikowane żarłacze białe - powiedział.
DPIRD zaleca, by zachować zwiększoną ostrożność i stosować się do wszelkich ostrzeżeń i zakazów.
Mimo komunikatów o zagrożeniu padlina przyciągnęła rano na plażę dużą grupę gapiów. Jeden z plażowiczów, cytowany przez abc.net.au, powiedział, że nietypowe jest, by padlina wieloryba została wyrzucona na brzeg w ten sposób. „Widać, że rekiny już się do niej dobrały” – powiedział. Jego ośmioletni syn stwierdził, że padlina „strasznie śmierdzi”.
Ostrzeżenia przed rekinami pojawiły się zaledwie 10 dni po śmiertelnym ataku rekina na plaży Sorrento, około 15 kilometrów dalej na północ.