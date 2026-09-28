Tłumy zbiegły się na plażę, by zobaczyć to zjawisko. Rekiny już krążą blisko brzegu

RMF24

Niecodzienny widok ukazał się w poniedziałek plażowiczom w australijskim Perth. Morze wyrzuciło na brzeg padlinę wieloryba. Wydano ostrzeżenie przed rekinami, które natychmiast zaczęły krążyć blisko brzegu. Mimo to tłumy gapiów błyskawicznie zebrały się w pobliżu.

Plażowicze obok padliny wieloryba na plaży w Perth, fot. AARON BUNCH

Plażowicze obok padliny wieloryba na plaży w Perth, fot. AARON BUNCH / PAP/EPA

Miejska plaża w Perth została w poniedziałek zamknięta. Wydano liczne ostrzeżenia przed rekinami po tym, jak padlina wieloryba została wyrzucona w popularnym miejscu kąpieliskowym.

Rekiny poczuły szansę na obfity posiłek

Lokalni ratownicy znaleźli padlinę dziś rano i ogłosili alarm. W pobliżu szybko zaczęły krążyć rekiny.

„Możliwe, że padlina nadal będzie działać jako wabik, co może doprowadzić do tego, że rekiny podpłyną blisko brzegu na tym odcinku wybrzeża” – ostrzegł Departament Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego (DPIRD), cytowany przez abc.net.au.



Zdjęcia lotnicze pokazały kilka rekinów w wodzie, z których przynajmniej jeden był wyraźnie widoczny z brzegu. Dwa żarłacze białe - jeden o długości 5 metrów, drugi 4-metrowy - widziane były 10 metrów od brzegu już godzinę po zauważeniu padliny.

Plażowicze obok padliny wieloryba na plaży w Perth, fot. AARON BUNCH / PAP/EPA

Nie pływać, nie wyprowadzać psów

Burmistrz Town of Cambridge, Gary Mack, poinformował, że plaża nie zostanie ponownie otwarta, dopóki padlina nie zostanie usunięta. Ludzie nie powinni w ogóle pływać w tej okolicy, ani wyprowadzać psów, bo znajdują się tam zidentyfikowane żarłacze białe - powiedział.

DPIRD zaleca, by zachować zwiększoną ostrożność i stosować się do wszelkich ostrzeżeń i zakazów.

Czarna seria w Patagonii: Morze wyrzuciło na plaże setki martwych waleni Na plażach argentyńskiej Patagonii odnaleziono setki martwych młodych waleni południowych. Choć liczba zgonów w prowincji Chubut jest znacznie wyższa niż w ubiegłych latach, eksperci uspokajają, że populacja tych morskich gigantów nie jest…

Mimo komunikatów o zagrożeniu padlina przyciągnęła rano na plażę dużą grupę gapiów. Jeden z plażowiczów, cytowany przez abc.net.au, powiedział, że nietypowe jest, by padlina wieloryba została wyrzucona na brzeg w ten sposób. „Widać, że rekiny już się do niej dobrały” – powiedział. Jego ośmioletni syn stwierdził, że padlina „strasznie śmierdzi”.

Ostrzeżenia przed rekinami pojawiły się zaledwie 10 dni po śmiertelnym ataku rekina na plaży Sorrento, około 15 kilometrów dalej na północ.