TISZA zdecydowała. Jest kandydat na prezydenta Węgier

RMF24

Były prezes Sądu Najwyższego Andras Baka został oficjalnie kandydatem partii Tisza na urząd prezydenta Węgier. Decyzję podjął klub parlamentarny ugrupowania premiera Petera Magyara podczas sobotniego posiedzenia. Głosowanie w parlamencie odbędzie się już we wtorek, 11 sierpnia.

W sobotę odbyło się posiedzenie klubu, podczas którego w tajnym głosowaniu zdecydowano o zgłoszeniu 73-letniego prawnika i byłego prezesa Sądu Najwyższego jako kandydata Tiszy na prezydenta - przekazała partia na Facebooku.

Kim jest kandydat na prezydenta?

Baka został prezesem Sądu Najwyższego w 2009 roku. Jego mandat miał trwać sześć lat, ale na mocy poprawek do konstytucji przyjętych przez rząd Viktora Orbana został odsunięty od pełnienia funkcji już w styczniu 2012 roku. Jednocześnie utworzono nową instytucję, Kurię, która formalnie zastąpiła Sąd Najwyższy.

Nowe przepisy wprowadziły m.in. wymóg, by sędziowie Kurii mieli co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku sędziego na Węgrzech. Skutkowało to automatycznym wykluczeniem Baki, który przez większą część kariery zawodowej pełnił funkcję sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Bojkot Orbana

Klub Tiszy zaproponował w środę, aby Zgromadzenie Narodowe zagłosowało nad wyborem nowego prezydenta kraju we wtorek. Wybory oficjalnie zatwierdziła Aniko Hallerne Nagy, wiceprzewodnicząca parlamentu, która pełni obowiązki marszałkini w miejsce Agnes Forsthoffer, która tymczasowo przejęła obowiązki prezydenta.

Aby nazwisko danej osoby znalazło się na karcie do głosowania, wymagane jest poparcie co najmniej jednej piątej posłów, czyli 40 deputowanych. Poza Tiszą jedynie Fidesz byłego premiera Viktora Orbana może samodzielnie zgłosić kandydaturę, jednak partia ta zapowiedziała wcześniej bojkot głosowania. W jej ocenie odwołanie z urzędu prezydenta Tamasa Sulyoka, wybranego głosami Fideszu w 2024 roku, było bezprawne.

Były prezydent sam podpisał niekorzystną nowelizację

Prezydent Węgier wybierany jest w tajnym głosowaniu przez co najmniej dwie trzecie członków parlamentu i może objąć urząd ósmego dnia po ogłoszeniu wyników głosowania. Tisza ma w parlamencie 141 ze 199 mandatów.

Zgodnie z konstytucją parlament musi wybrać nowego prezydenta w ciągu 30 dni od wygaśnięcia mandatu Sulyoka, co nastąpiło 20 lipca. Zgromadzenie Narodowe przyjęło 13 lipca poprawkę do konstytucji, przewidującą m.in. usunięcie z urzędu prezydenta wybranego głosami Fideszu. Nowelizacja została podpisana przez samego Sulyoka, a obowiązki głowy państwa przejęła tymczasowo przewodnicząca parlamentu Agnes Forsthoffer.