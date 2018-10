Rozpoczyna się szósta już w tym roku dyskusja w Radzie Unii Europejskiej na temat praworządności w Polsce. Kwestia sądownictwa w naszym kraju będzie omawiana na spotkaniu unijnych ministrów ds. europejskich w Luksemburgu.

Flaga UE / McPHOTOs / PAP/DPA

Najpierw sytuację praworządności w Polsce przedstawi wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Będzie to jego pierwsza analiza po wysłaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym, jednak jeszcze przed wydaniem - przez unijny trybunał - postanowienia w sprawie środków tymczasowych, które mają ją zablokować. Strona polska nie spodziewa się żadnej dyskusji.

Jest to punkt informacyjny. Komisja Europejska poinformuje o stanie spraw. Nie spodziewamy się dyskusji. Nie jest to już ten hearing (wysłuchanie - przyp. red.) jak poprzednio - zapewnia szef MSZ Jacek Czaputowicz.

Frans Timmermans wchodząc na spotkanie powiedział, że niepokoi go przede wszystkim sytuacja w Sądzie Najwyższym. Polskie władze kontynuują swoje działania, a to mnie martwi, bo nie sądzę, żeby to była słuszna droga - mówił.

Pytany przez dziennikarkę RMF FM, czy w przyszłym miesiącu będzie kolejne wysłuchanie w sprawie praworządności, wyraził przekonanie, że dyskusja będzie kontynuowana na szczeblu ministrów.

Co najmniej kilku ministrów już dzisiaj skrytykuje zmiany w polskim sądownictwie. Najostrzejszych wypowiedzi należy się spodziewać ze strony Francji i Niemiec, Beneluksu i krajów skandynawskich.

Po raz pierwszy - od uruchomienia przez Parlament Europejski procedury art. 7 wobec Węgier - unijni ministrowie omówią także sytuację w tym kraju, ale skupią się głównie na kwestiach proceduralnych.