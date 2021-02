Światowej sławy golfista Tiger Woods był przytomny, kiedy strażacy wycinali go z doszczętnie zniszczonego samochodu, który z dużą prędkością wypadło z drogi na granicy miejscowości Rolling Hills Estates i Rancho Palos Verdes koło Los Angeles. Sportowiec ma połamane obie nogi, ale jak mówi szeryf Alex Villanueva: Ma szczęście, że żyje.

Policja przy zniszczonym aucie Tigera Woodsa / ETIENNE LAURENT / PAP/EPA

45-letni Tiger Woods miał poważny wypadek w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. Prowadzone przez niego auto z dużą prędkością wypadło z drogi i zatrzymało się kilkaset metrów dalej. Luksusowy samochodów Genesis GV80 był tak zniszczony, że przybyłe na miejsce służby musiały pociąć karoserię, by wydostać z niego golfistę. Był przytomny. Sportowiec od razu trafił do szpitala na stół operacyjny. Ma złamane obie nogi i zmiażdżoną kostkę.

Według szeryfa Alexa Villanuevy, nic nie wskazuje na to, by w chwili wypadku Tiger Woods był pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jako przyczynę zdarzenia wskazał zbyt dużą prędkość, z jaką jechał. W miejscu, gdzie auto Woodsa wypadło z drogi, obowiązuje ograniczenie do 70 km/h. Już wcześniej dochodziło tam do wypadków.

Woods miał "znacznie" przekroczyć dozwoloną prędkość. "Ma szczęście, że żyje" - oświadczył szeryf.

/ ETIENNE LAURENT / PAP/EPA

/ ETIENNE LAURENT / PAP/EPA

Portal TMZ twierdzi, że kilka minut przed wypadkiem Woods wyjechał z piskiem opon sprzed hotelu, w który kręcono zdjęcia do programu telewizyjnego z jego udziałem. Woods miał pokłócić się z reżyserem, był wzburzony.

Nie był to pierwszy wypadek samochodowy Tigera Woodsa. W 2009 roku wjechał w drzewo. Do tego zdarzenia doszło po tym, jak na jaw wyszły jego zdrady małżeńskie. Jego żoną była wtedy Szwedka Elin Nordegren, z którą ma dwójkę dzieci.

W 2017 roku został zatrzymany przez policję, kiedy zasnął za kierownicą swojego auta, zaparkowanego na poboczu po tym, jak zażył zbyt dużo środków przeciwbólowych.

Tiger Woods - najlepszy golfista wszech czasów

45-letni golfista Tiger Woods / TANNEN MAURY / PAP/EPA

Tiger Woods jest triumfatorem 15 turniejów wielkoszlemowych, co daje mu drugie miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Lepszy od niego pod tym względem był tylko Jack Nicklaus - 18.



Wielu ekspertów określa Woodsa mianem najlepszego golfisty wszech czasów. Na czele rankingu światowego był przez rekordowe 683 tygodnie. W 2019 roku został odznaczony przez Donalda Trumpa Prezydenckim Medalem Wolności, najwyższym odznaczeniem przyznawanym cywilom w Stanach Zjednoczonych.