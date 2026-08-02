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Termometry wskazały 42,5 st. C. W tym kraju padł historyczny rekord

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 2 sierpnia (13:24)

42,5 stopnia Celsjusza odnotowano w niedzielę w mieście Yangsan w Korei Południowej – przekazała Koreańska Administracja Meteorologiczna. To najwyższy w historii pomiar od 1904 roku. Upały przynoszą w tym kraju ofiary śmiertelne. Władze zalecają wstrzymanie wszelkiej aktywności na zewnątrz.

Termometry wskazały 42,5 st. C. W tym kraju padł historyczny rekord
W Korei Południowej upały dają się we znaki/zdj. ilustracyjne/fot. YONHAP /PAP/EPA
  • Korea Południowa mierzy się z falą upałów.
  • W niedzielę padł historyczny rekord w tym kraju – 42,5 st. C.
  • Jak zmieniła się liczba upalnych dni w Korei Płd. na przestrzeni lat?
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Rekordowy upał w Korei Południowej

Historyczny rekord padł tuż przed godz. 13.30 czasu lokalnego (godz. 6.30 w Polsce). Jednak termometry w Yangsan (leżącym na południu kraju) wskazują 40 st. C już od pięciu dni.

Mieszkańcy masowo szukają ochłody na plażach, w parkach wodnych i klimatyzowanych centrach handlowych, które pękają w szwach – zwróciła uwagę agencja Yonhap. Jednocześnie popularne atrakcje turystyczne na świeżym powietrzu pozostają niemal puste.

Upały zbierają śmiertelne żniwo

Ostrzeżenia przed upałem w niedzielę wydano dla obszarów zamieszkiwanych przez większość z 51 mln obywateli Korei Południowej. W ponad 20 miejscowościach, gdzie obowiązuje najwyższy stopień alertu, władze stanowczo rekomendują mieszkańcom, by wstrzymać „wszelkie aktywności na zewnątrz, w tym pracę i sport, na ile to możliwe”.

W związku z wysokimi temperaturami od połowy maja do końca lipca oficjalnie potwierdzono 13 zgonów, a ponad 1780 osób doznało udaru cieplnego lub przegrzania organizmu.

Dramat koreańskich rolników

Katastrofalne skutki odczuwa również sektor rolny. Tylko w regionie Gwangju-Jeonnam, w południowo-zachodniej części kraju, padło ponad 55 tys. sztuk drobiu i trzody chlewnej, a straty w akwakulturze obejmują blisko 100 tys. ryb.

Upały i susza zmusiły rolników na wyspie Czedżu do wstrzymania siewu marchwi. W całym kraju hodowcy desperacko walczą o przetrwanie inwentarza, polewając dachy chlewni wodą i dostarczając lód.

Coraz częstsze fale upałów. Powodem zmiany klimatu

W ostatnich pięciu latach średnia roczna liczba dni z temperaturą co najmniej 33 st. C wyniosła 19. Tymczasem w latach 70. XX wieku – jak zwróciła uwagę Koreańska Administracja Meteorologiczna – było to osiem dni.

Naukowcy podkreślają, że tak ekstremalne fale upałów stają się coraz częstsze i intensywniejsze z powodu zmian klimatycznych wywołanych działalnością człowieka

W tym roku dodatkowym czynnikiem potęgującym globalny wzrost temperatur jest rozwijające się zjawisko El Nino.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Korea Południowa upały

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