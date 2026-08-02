Termometry wskazały 42,5 st. C. W tym kraju padł historyczny rekord

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42,5 stopnia Celsjusza odnotowano w niedzielę w mieście Yangsan w Korei Południowej – przekazała Koreańska Administracja Meteorologiczna. To najwyższy w historii pomiar od 1904 roku. Upały przynoszą w tym kraju ofiary śmiertelne. Władze zalecają wstrzymanie wszelkiej aktywności na zewnątrz.

W Korei Południowej upały dają się we znaki/zdj. ilustracyjne/fot. YONHAP

W Korei Południowej upały dają się we znaki/zdj. ilustracyjne/fot. YONHAP / PAP/EPA

Rekordowy upał w Korei Południowej

Historyczny rekord padł tuż przed godz. 13.30 czasu lokalnego (godz. 6.30 w Polsce). Jednak termometry w Yangsan (leżącym na południu kraju) wskazują 40 st. C już od pięciu dni.

Mieszkańcy masowo szukają ochłody na plażach, w parkach wodnych i klimatyzowanych centrach handlowych, które pękają w szwach – zwróciła uwagę agencja Yonhap. Jednocześnie popularne atrakcje turystyczne na świeżym powietrzu pozostają niemal puste.

„Upał zwiększa ryzyko zatrucia”. Alert RCB ws. czadu W piątek późnym wieczorem do mieszkańców całej Polski trafił alert RCB. Zwykle rozsyłane SMS-y dotyczą gwałtownych zjawisk pogodowych, ale tym razem było inaczej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa postanowiło nam przypomnieć, że czad bywa groźny także…

Upały zbierają śmiertelne żniwo

Ostrzeżenia przed upałem w niedzielę wydano dla obszarów zamieszkiwanych przez większość z 51 mln obywateli Korei Południowej. W ponad 20 miejscowościach, gdzie obowiązuje najwyższy stopień alertu, władze stanowczo rekomendują mieszkańcom, by wstrzymać „wszelkie aktywności na zewnątrz, w tym pracę i sport, na ile to możliwe”.

W związku z wysokimi temperaturami od połowy maja do końca lipca oficjalnie potwierdzono 13 zgonów, a ponad 1780 osób doznało udaru cieplnego lub przegrzania organizmu.

Genialny egipski sposób na upalne noce. 15 trików, by w końcu się wyspać Letnie noce potrafią zmienić się w prawdziwy koszmar, gdy termometry w sypialni pokazują blisko 30 stopni Celsjusza. Zamiast jednak przewracać się z boku na bok i walczyć z bezsennością, warto poznać metody, które stosowali już starożytni. Poznaj…

Dramat koreańskich rolników

Katastrofalne skutki odczuwa również sektor rolny. Tylko w regionie Gwangju-Jeonnam, w południowo-zachodniej części kraju, padło ponad 55 tys. sztuk drobiu i trzody chlewnej, a straty w akwakulturze obejmują blisko 100 tys. ryb.

Upały i susza zmusiły rolników na wyspie Czedżu do wstrzymania siewu marchwi. W całym kraju hodowcy desperacko walczą o przetrwanie inwentarza, polewając dachy chlewni wodą i dostarczając lód.

Jedzenie i nawodnienie. Dzięki tym produktom przetrwasz upał Gdy temperatura sięga 40 stopni Celsjusza – picie wody, to wręcz obowiązek. Bardzo często w takim upale nie mamy ochoty jeść – wtedy warto połączyć potrzebę odżywienia organizmu z jego schłodzeniem i uzupełnianiem płynów.

Coraz częstsze fale upałów. Powodem zmiany klimatu

W ostatnich pięciu latach średnia roczna liczba dni z temperaturą co najmniej 33 st. C wyniosła 19. Tymczasem w latach 70. XX wieku – jak zwróciła uwagę Koreańska Administracja Meteorologiczna – było to osiem dni.

Naukowcy podkreślają, że tak ekstremalne fale upałów stają się coraz częstsze i intensywniejsze z powodu zmian klimatycznych wywołanych działalnością człowieka.

W tym roku dodatkowym czynnikiem potęgującym globalny wzrost temperatur jest rozwijające się zjawisko El Nino.