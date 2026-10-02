„Termin nieaktualny”. Ukraina wstrzymała ekstradycję Polaka

RMF24

Ukraina wstrzymała ekstradycję do naszego kraju Polaka zatrzymanego we Lwowie pod zarzutem gigantycznych oszustw na kwotę 120 milionów euro - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Chodzi o Bronisława D. ściganego Czerwoną Notą Interpolu, który w marcu został zatrzymany we Lwowie podczas wspólnej akcji polskiej i ukraińskiej policji.

W korespondencji z polską stroną Ukraińcy nie podali powodów wstrzymania ekstradycji Polaka. Napisali jedynie, że ustalony na 23 września termin jest nieaktualny.

Zagadkowe są też ruchy lwowskich sądów z ostatnich tygodni w sprawie Bronisława D. Mężczyzna był ścigany od 2017 roku. Po zatrzymaniu w marcu trafił do aresztu i rozpoczęła się procedura ekstradycyjna. Zgodę na przekazanie go Polsce wydały ukraińskie władze, jednak sąd zwolnił podejrzanego z aresztu. Prokuratura złożyła zażalenie, a sąd wyższej instancji podtrzymał to rozstrzygnięcie.

63-latek jest na wolności, nie ma kolejnego terminu przekazania go polskim służbom.

W naszym kraju ma do odsiadki 4 lata za udział w grupie przestępczej. Dodatkowo jest też podejrzany o kierowanie grupą, która na szeroką skalę dopuszczała się oszustw finansowych i prania pieniędzy.