Ten kraj znalazł się na celowniku USA. Waszyngton grozi cłami

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Brazylijski system płatności bezgotówkowych PIX, umożliwiający płacenie za pomocą smartfona, znalazł się na celowniku Waszyngtonu, który uznał go za konkurencję dla amerykańskich kart kredytowych. Jak informuje agencja AFP, Jamieson Greer - przedstawiciel Stanów Zjednoczonych ds. handlu Jamieson Greer, zagroził Brazylii odwetowymi cłami.

Według brazylijskiego banku centralnego PIX stał się dla Brazylijczyków dominującym sposobem płacenia, odpowiedzialnym już za ponad połowę, bo 54 procent transakcji. Korzysta z niego 80 proc. liczącej 212 mln populacji kraju.

Reakcja MSZ Brazylii. Napisał list do przedstawiciela USA

Korzystanie z nowego systemu płatności bezgotówkowych nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów bankowych ani też opłat rocznych. PIX zmienił życie milionów Brazylijczyków, „którzy wcześniej byli wykluczeni z tradycyjnego systemu bankowego” - napisał szef brazylijskiej dyplomacji Mauro Vieira w liście do przedstawiciela USA ds. handlu.

Administracja Donalda Trumpa uznaje jednak PIX za element „nielojalnej konkurencji” wobec amerykańskich kart kredytowych, toteż w najbliższych dniach oczekiwana jest decyzja USA w sprawie ewentualnego nałożenia na część brazylijskiego eksportu 25-procentowych ceł, jakimi zagroził wcześniej Waszyngton - wyjaśnia AFP.

Dominacja dolara zagrożona?

Według źródła w brazylijskim rządzie niezadowolenie USA spowodował także fakt, że udział amerykańskich firm wydających karty kredytowe w przeprowadzanych w Brazylii transakcjach spadł z 23 proc. w roku 2020 do 15 proc. obecnie.

Jak zauważa AFP, brazylijski rząd ocenia, że Waszyngton postrzega PIX i podobne systemy, działające np. w Kenii, Nigerii, Indiach czy Kolumbii, jako potencjalne zagrożenie dla międzynarodowej dominacji dolara.