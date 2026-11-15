Ten kraj już rezygnuje. „Nie przekażemy więcej broni ani amunicji”

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Bułgaria wycofuje się z militarnego wsparcia dla Ukrainy. Nie może udzielić pomocy finansowej i nie będzie więcej przekazywać broni i amunicji z zasobów własnej armii – ogłosił premier Rumen Radew, cytowany przez agencję BTA.

Ani broni, ani pieniędzy

Nie przekażemy już więcej broni ani amunicji z zasobów bułgarskiej armii – oświadczył Radew w piątek podczas unijnego szczytu w Dublinie.

Polityk zaznaczył, że bułgarscy producenci uzbrojenia odnotowali wysoki eksport w latach 2022-2023, jednak później sprzedaż systematycznie spadała. Premier przypisał ten trend zmianom charakteru wojny: początkowo istniał ogromny popyt na amunicję produkowaną w Bułgarii, natomiast obecnie coraz większe zapotrzebowanie dotyczy dronów.

Jak dodał, Bułgaria nie jest też w stanie udzielić pomocy finansowej, ponieważ jest objęta procedurą nadmiernego deficytu i boryka się z problemami dotyczącymi rezerw finansowych. Radew zaznaczył jednak, że Sofia nie będzie blokować innych państw UE w kwestii wsparcia finansowego dla Kijowa.

Co może zaoferować Bułgaria?

Premier Bułgarii podkreślił, że jego kraj jest gotów rozmawiać o przekazaniu środków na cele humanitarne, dostawy energii elektrycznej i pomoc medyczną, a nie na zakup uzbrojenia.

Jak zauważyła agencja Ukrinform, już 21 października rząd w Sofii poinformował, że Bułgaria nie będzie więcej finansować śmiercionośnej broni dla Ukrainy za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF). Dodał, że ograniczy się wyłącznie do przekazywania pomocy niewojskowej, przede wszystkim do regionów zamieszkanych przez ludność pochodzenia bułgarskiego.

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Bułgaria się z tym nie zgadza

Radew, którego partia wygrała ostatnie wybory parlamentarne, kończąc długi kryzys polityczny w kraju, popiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy, ale nie zgadza się z podejściem opartym na zasadzie „pokoju poprzez siłę”.

Bułgaria poparła zainicjowaną przez Francję deklarację w sprawie architektury bezpieczeństwa Europy, zawartą na szczycie w Dublinie, choć zgłosiła zastrzeżenia do jej preambuły w odniesieniu do sformułowań dotyczących Ukrainy.

Cytowany przez BTA Radew wyjaśnił, że Bułgaria chciała, aby treść dokumentu uwzględniała zmieniającą się dynamikę trwających negocjacji pokojowych oraz nie ograniczała możliwości dialogu i poszukiwania potencjalnych rozwiązań.