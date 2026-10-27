Telefon na Kreml. Liderzy Norwegii i Finlandii rozmawiali z Putinem

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Premier Norwegii Jonas Gahr Støre oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb odbyli we wtorek rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. Jak przekazał norweski rząd, inicjatywa kontaktu należała do obu polityków, a rozmowę przeprowadzono w uzgodnieniu z władzami Ukrainy.

Telefoniczna rozmowa była następstwem spotkania, które Støre i Stubb odbyli w ubiegłym tygodniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Norweska administracja poinformowała, że przywódcy chcieli osobiście przedstawić rosyjskiemu prezydentowi swoje stanowisko w sprawie przyszłych negocjacji dotyczących zakończenia wojny.

Ta wojna pociąga za sobą ogromne koszty ludzkie i materialne. Cierpienia i zniszczenia będą miały wpływ na kolejne pokolenia. Podczas rozmowy podkreśliliśmy znaczenie działań prowadzących do deeskalacji wojny – oświadczył Stoere.

Alexander Stubb określił rozmowę z Putinem jako „bezpośrednią i merytoryczną”.

„Jesteśmy sąsiadami Rosji. Wynik tej wojny będzie miał bezpośrednie znaczenie dla naszego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa Europy. To wymaga rozmów, aby doprowadzić do zakończenia wojny” – podkreślił w oficjalnym komunikacie fiński prezydent.

Wśród tematów rozmowy znalazło się też planowane na listopad spotkanie reprezentantów Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych w Abu Zabi.

Støre i Stubb zaznaczyli przy tym, że w rozmowie z Putinem reprezentowali wyłącznie Norwegię i Finlandię, a nie całą Europę. Doradca Wołodymyra Zełenskiego poinformował, że prezydent Ukrainy rozmawiał z przywódcami Finlandii i Norwegii po ich telefonie do Putina.

Komunikat Kremla

Rosyjska państwowa agencja informacyjna TASS podała, że w trakcie wtorkowej rozmowy omówiono m.in. kwestie bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego i Europy Północnej oraz zawieszenie broni w Ołeszkach.

Zawieszenie broni w Ołeszkach. „Strony przestrzegają ustaleń” W okupowanych przez Rosję Ołeszkach w obwodzie chersońskim od wtorkowego poranka obowiązuje zawieszenie broni. Rozejm ma umożliwić dostarczenie pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację cywilów. W akcję zaangażowała się pierwsza dama USA, Melania…

Jak podał Kreml, którego cytuje Reuters, Putin przekazał Stubbowi i Støre, że „pokój jest możliwy tylko wtedy, gdy interesy Rosji zostaną w pełni i bezwarunkowo uwzględnione”. Zarzucił też, że konflikt przedłuża „konfrontacyjna polityka UE i NATO”.

Są pierwsze reakcje

Jestem bardzo sceptyczna wobec tej norweskiej i fińskiej inicjatywy. Nie została ona skoordynowana z żadnym z pozostałych państw – powiedziała w rozmowie z nadawcą DR premier Danii Mette Frederiksen, komentując wtorkowy telefon do Putina.

Przywódcy Europy Zachodniej w większości unikali kontaktów z rosyjskim prezydentem od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny w Ukrainie w lutym 2022 roku - pisze Reuters. Moskwa wielokrotnie oskarżała europejskie rządy o podsycanie wojny poprzez dostarczanie broni Ukrainie i odmawianie bezpośrednich rozmów.

Negocjacje trwają

Przed tygodniem Støre i Stubb spotkali się w Oslo z Zełenskim oraz specjalnym wysłannikiem USA Steve’em Witkoffem. Rozmowy odbyły się przed podróżą amerykańskiego przedstawiciela do Petersburga, gdzie miał rozmawiać z prezydentem Rosji. Witkoff udał się tam z propozycjami pokojowymi przygotowanymi podczas rozmów w Oslo.