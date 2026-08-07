Teheran huczy od plotek. Tajemnica wokół przywódcy Iranu

Według jednego z informatorów Iran Wire, stan zdrowia Modżtaby Chameneiego jest zły. Źródło bliskie gabinetowi irańskiego prezydenta Masuda Pezeszkiana przekazało portalowi, że urzędnicy nie byliby zaskoczeni, gdyby wkrótce pojawiła się informacja o jego „męczeństwie”.
Rozmówcy serwisu twierdzą, że Chamenei nie spotkał się z członkami rządu od czasu amerykańskiego bombardowania kompleksu najwyższego przywódcy z 28 lutego. W ataku miał zginąć Ali Chamenei, ojciec Modżtaby i dotychczasowy lider Iranu.
Tajne spotkanie prezydenta?
Kilka dni wcześniej inny emigracyjny portal, Iran International, opisał rzekome spotkanie prezydenta Pezeszkiana z nowym najwyższym przywódcą. Według tej relacji prezydenta przewieziono w tajne miejsce w Teheranie, gdzie miał spędzić zaledwie kilka minut w samochodzie z przyciemnionymi szybami.
Mężczyzna, z którym rozmawiał Pezeszkian, miał zostać przedstawiony jako Modżtaba Chamenei. Prezydent - jak twierdzi Iran International - nie mógł uścisnąć mu dłoni, a po spotkaniu miał pytać współpracowników, czy głos, który usłyszał, rzeczywiście należał do ajatollaha.
W środowym wystąpieniu telewizyjnym Pezeszkian przyznał jedynie, że jego kontakty z Chameneim są „bardzo utrudnione”.
Opis przedstawiony przez Iran International stoi jednak w sprzeczności z wcześniejszą, publiczną relacją samego prezydenta. W maju Pezeszkian mówił przedstawicielom organizacji handlowych, że spędził z nowym przywódcą około dwóch i pół godziny, a rozmowa przebiegała „w serdecznej atmosferze”.
Od marca bez publicznych wystąpień
Modżtaba Chamenei objął władzę 8 marca. Od tamtej pory nie wystąpił publicznie, nie wygłosił przemówienia, a irańskie media nie pokazały jego nagrań ani nie opublikowały materiałów dźwiękowych z jego udziałem.
Do opinii publicznej trafiło jedynie kilka listów przypisywanych nowemu najwyższemu przywódcy. Przedłużająca się nieobecność wywołuje pytania nie tylko o jego stan zdrowia, ale także o to, czy przetrwał amerykańskie bombardowania.