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Teheran huczy od plotek. Tajemnica wokół przywódcy Iranu

Opracowanie: Publikacja: Piątek, 7 sierpnia (17:39)

W Teheranie narastają spekulacje dotyczące zdrowia Modżtaby Chameneiego, który w marcu objął funkcję najwyższego przywódcy Iranu. Emigracyjny portal Iran Wire, powołując się na dwa anonimowe źródła związane z administracją prezydenta Masuda Pezeszkiana, podał, że stan duchowo-politycznego lidera kraju ma być krytyczny.

Teheran huczy od plotek. Tajemnica wokół przywódcy Iranu
Iranka trzymająca kartkę papieru z wizerunkiem Modżtaby Chameneiego /AFP/East News
  • Emigracyjne portale informują o możliwym krytycznym stanie zdrowia Modżtaby Chameneiego, najwyższego przywódcy Iranu.
  • Duchowo-polityczny lider kraju nie pojawił się publicznie ani nie wygłosił przemówienia od objęcia władzy 8 marca, co napędza kolejne spekulacje.
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Według jednego z informatorów Iran Wire, stan zdrowia Modżtaby Chameneiego jest zły. Źródło bliskie gabinetowi irańskiego prezydenta Masuda Pezeszkiana przekazało portalowi, że urzędnicy nie byliby zaskoczeni, gdyby wkrótce pojawiła się informacja o jego „męczeństwie”.

Rozmówcy serwisu twierdzą, że Chamenei nie spotkał się z członkami rządu od czasu amerykańskiego bombardowania kompleksu najwyższego przywódcy z 28 lutego. W ataku miał zginąć Ali Chamenei, ojciec Modżtaby i dotychczasowy lider Iranu.

Tajne spotkanie prezydenta?

Kilka dni wcześniej inny emigracyjny portal, Iran International, opisał rzekome spotkanie prezydenta Pezeszkiana z nowym najwyższym przywódcą. Według tej relacji prezydenta przewieziono w tajne miejsce w Teheranie, gdzie miał spędzić zaledwie kilka minut w samochodzie z przyciemnionymi szybami.

Mężczyzna, z którym rozmawiał Pezeszkian, miał zostać przedstawiony jako Modżtaba Chamenei. Prezydent - jak twierdzi Iran International - nie mógł uścisnąć mu dłoni, a po spotkaniu miał pytać współpracowników, czy głos, który usłyszał, rzeczywiście należał do ajatollaha.

W środowym wystąpieniu telewizyjnym Pezeszkian przyznał jedynie, że jego kontakty z Chameneim są „bardzo utrudnione”.

Opis przedstawiony przez Iran International stoi jednak w sprzeczności z wcześniejszą, publiczną relacją samego prezydenta. W maju Pezeszkian mówił przedstawicielom organizacji handlowych, że spędził z nowym przywódcą około dwóch i pół godziny, a rozmowa przebiegała „w serdecznej atmosferze”.

Od marca bez publicznych wystąpień

Modżtaba Chamenei objął władzę 8 marca. Od tamtej pory nie wystąpił publicznie, nie wygłosił przemówienia, a irańskie media nie pokazały jego nagrań ani nie opublikowały materiałów dźwiękowych z jego udziałem.

Do opinii publicznej trafiło jedynie kilka listów przypisywanych nowemu najwyższemu przywódcy. Przedłużająca się nieobecność wywołuje pytania nie tylko o jego stan zdrowia, ale także o to, czy przetrwał amerykańskie bombardowania.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Iran Modżtaba Chamenei
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