Teheran huczy od plotek. Tajemnica wokół przywódcy Iranu

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W Teheranie narastają spekulacje dotyczące zdrowia Modżtaby Chameneiego, który w marcu objął funkcję najwyższego przywódcy Iranu. Emigracyjny portal Iran Wire, powołując się na dwa anonimowe źródła związane z administracją prezydenta Masuda Pezeszkiana, podał, że stan duchowo-politycznego lidera kraju ma być krytyczny.

Według jednego z informatorów Iran Wire, stan zdrowia Modżtaby Chameneiego jest zły. Źródło bliskie gabinetowi irańskiego prezydenta Masuda Pezeszkiana przekazało portalowi, że urzędnicy nie byliby zaskoczeni, gdyby wkrótce pojawiła się informacja o jego „męczeństwie”.

Rozmówcy serwisu twierdzą, że Chamenei nie spotkał się z członkami rządu od czasu amerykańskiego bombardowania kompleksu najwyższego przywódcy z 28 lutego. W ataku miał zginąć Ali Chamenei, ojciec Modżtaby i dotychczasowy lider Iranu.

Ajatollah Chamenei nie chciał, by jego syn rządził Iranem. "Nie jest zbyt bystry" Nowe ustalenia amerykańskich służb wywiadowczych rzucają światło na kulisy sukcesji w Iranie. Według najnowszych informacji zmarły ajatollah Ali Chamenei sprzeciwiał się przekazaniu władzy swojemu synowi Modżtabie, o którym sądził, że "nie jest…

Tajne spotkanie prezydenta?

Kilka dni wcześniej inny emigracyjny portal, Iran International, opisał rzekome spotkanie prezydenta Pezeszkiana z nowym najwyższym przywódcą. Według tej relacji prezydenta przewieziono w tajne miejsce w Teheranie, gdzie miał spędzić zaledwie kilka minut w samochodzie z przyciemnionymi szybami.

Mężczyzna, z którym rozmawiał Pezeszkian, miał zostać przedstawiony jako Modżtaba Chamenei. Prezydent - jak twierdzi Iran International - nie mógł uścisnąć mu dłoni, a po spotkaniu miał pytać współpracowników, czy głos, który usłyszał, rzeczywiście należał do ajatollaha.

W środowym wystąpieniu telewizyjnym Pezeszkian przyznał jedynie, że jego kontakty z Chameneim są „bardzo utrudnione”.

Opis przedstawiony przez Iran International stoi jednak w sprzeczności z wcześniejszą, publiczną relacją samego prezydenta. W maju Pezeszkian mówił przedstawicielom organizacji handlowych, że spędził z nowym przywódcą około dwóch i pół godziny, a rozmowa przebiegała „w serdecznej atmosferze”.

Od marca bez publicznych wystąpień

Modżtaba Chamenei objął władzę 8 marca. Od tamtej pory nie wystąpił publicznie, nie wygłosił przemówienia, a irańskie media nie pokazały jego nagrań ani nie opublikowały materiałów dźwiękowych z jego udziałem.

Do opinii publicznej trafiło jedynie kilka listów przypisywanych nowemu najwyższemu przywódcy. Przedłużająca się nieobecność wywołuje pytania nie tylko o jego stan zdrowia, ale także o to, czy przetrwał amerykańskie bombardowania.