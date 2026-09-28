Tego się nie spodziewali. Hollywoodzka aktorka ruszyła w pogoń za włamywaczami

RMF24

Gwiazda serialu „All American” Monet Mazur przegoniła trzech przestępców, którzy chcieli włamać się do jej luksusowej posiadłości w Hollywood Hills. Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 23:30.

Monet Mazur, znana z roli Laury Fine-Baker w popularnym serialu „All American”, przebywała w swoim domu razem z psem. Była już w piżamie i odpoczywała. W pewnym momencie aktorka zauważyła na podglądzie z kamer monitoringu trzech zamaskowanych intruzów. Próbowali dostać się do jej rezydencji wartej ponad 1,5 miliona dolarów.

Mazur nie wahała się ani chwili i natychmiast ruszyła w pogoń za przestępcami. Nie wiadomo dokładnie, jak wyglądała jej konfrontacja z włamywaczami – ale była na tyle skuteczna, że udało się jej spłoszyć napastników. Gdy na miejscu pojawiła się policja, sprawców już nie było. Do tej pory nie udało się ich złamać.

Seria włamań do domów gwiazd

Próba włamania do domu Monet Mazur to kolejny przypadek w serii podobnych incydentów wśród hollywoodzkich celebrytów. W ostatnich miesiącach ofiarami włamań padli m.in. Rachel Zoe, Lionel Richie, Brad Pitt czy Nicole Kidman. W większości przypadków sprawców odstraszały systemy alarmowe lub obecność domowników.

Kim jest Monet Mazur?

Monet Mazur rozpoczęła karierę aktorską w latach 90., a jej największa popularność przypadła na pierwszą dekadę XXI wieku. Występowała w takich produkcjach jak „40 dni i 40 nocy”, „Torque: Jazda na krawędzi”, „Nowożeńcy” czy „Króliczek”. Oprócz aktorstwa Mazur zajmowała się również produkcją seriali.