Tego nie zrobił wcześniej żaden papież. Niezwykłe wydarzenie koło Rzymu

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Leon XIV jako pierwszy papież wziął udział w procesji na pokładzie łodzi na jeziorze Albano w miasteczku Castel Gandolfo niedaleko Rzymu. Przewodniczył też mszy w kościele Matki Bożej Patronki Jeziora. Wezwał: „Nie pozwólmy, aby zło oszpeciło nasze człowieczeństwo”.

Papież na łodzi podczas procesji na jeziorze w Castel Gandolfo/fot. RICCARDO ANTIMIANI

Papież na łodzi podczas procesji na jeziorze w Castel Gandolfo/fot. RICCARDO ANTIMIANI / PAP/EPA

Papież Leon XIV wziął udział w procesji na jeziorze

W miasteczku Castel Gandolfo niedaleko Rzymu, gdzie od XVII w. znajduje się letnia rezydencja papieży, Leon XIV jako pierwszy z nich wziął udział w sobotę w procesji na pokładzie łodzi na jeziorze. Była to kolejna uroczystość z udziałem Leona XIV tego lata w Castel Gandolfo, które po jego wyborze w maju 2025 roku stało się miejscem jego regularnych pobytów i uroczystości.

Wcześniej przewodniczył też mszy w kościele Matki Bożej Patronki Jeziora. Świątynia, położona nad jeziorem Albano, została konsekrowana w 1977 roku pod koniec pontyfikatu papieża Pawła VI. Kościół odwiedził także Jan Paweł II.

Papież na łodzi podczas procesji na jeziorze w Castel Gandolfo/fot. RICCARDO ANTIMIANI / PAP/EPA

O czym papież mówił w homilii?

W homilii w czasie mszy Leon XIV powiedział: Bóg pragnie, abyśmy rozsiewali wszędzie na świecie ziarna jego nieskończonej miłości, niestrudzenie i bez miary, aby dziś i zawsze ktoś mógł cieszyć się, zbierając ich owoce.

Niestety, nie wszyscy rozumieją piękno, dobroć i konkretność tego marzenia Stwórcy. Co więcej, wielu uważa je za utopię. Nadstawianie drugiego policzka, mówią, jest dla przegranych, dawanie w obliczu odrzucenia jest naiwnością, a przebaczanie bez granic jest oznaką słabości – stwierdził papież.

Podkreślił: Jezus pozostaje stanowczy: tylko droga miłości jest drogą życia. Nie łudźmy się. Nienawiść i przemoc nie przynoszą niczego dobrego, ale zawsze prowadzą tylko do zniszczenia i śmierci, nawet wtedy, gdy są odpowiedzią na doznane niesprawiedliwości.

Pierwsza taka wizyta od 5 lat. Z kim szef watykańskiej dyplomacji spotka się w Rosji? „Dyplomacja i dialog w służbie pokoju” – tak portal Vatican News pisze o rozpoczynającej się dziś w Moskwie wizycie szefa watykańskiej dyplomacji. Arcybiskup Paul Richard Gallagher będzie w Rosji do piątku. Ma spotkać się z przedstawicielami władz…

Widzimy to każdego dnia; zarówno w małych sprawach naszego życia rodzinnego, jak i na wielkiej scenie świata – dodał.

„Nie pozwólmy, aby zło oszpeciło nasze człowieczeństwo i skaziło nasze serca”

Papież zaznaczył, że świat potrzebuje życia, nadziei, pogody ducha i pokoju; w miastach, między narodami i państwami.

Dlatego, niezależnie od tego, jak wielka jest rana i zniewaga, nie pozwólmy, aby zło oszpeciło nasze człowieczeństwo i skaziło nasze serca – wezwał.

Po mszy Leon XIV przeszedł w procesji na brzeg jeziora, na plażę o nazwie Tropicana i wsiadł do udekorowanej łodzi motorowej, którą przepłynął kilkaset metrów. Tradycja procesji na pokładzie łodzi narodziła się tam w latach 50. XX w. i jest stałym wydarzeniem religijnym w Castel Gandolfo. Leon XIV wziął udział w tej procesji na jeziorze jako pierwszy papież.