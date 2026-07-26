Te włoskie zabytki otwarte będą dłużej dla turystów

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Włoskie ministerstwa kultury i turystyki wydłużają godziny otwarcia najważniejszych zabytków. Koloseum i Panteon w Rzymie oraz Zamek Sforzów w Mediolanie będą dostępne do późnych godzin wieczornych przez cały sierpień. To ukłon w stronę turystów, którzy chcą uniknąć upałów i odkrywać historię w wyjątkowej atmosferze.

Włoskie zabytki będą czynne dłużej dla turystów

Włoskie zabytki będą czynne dłużej dla turystów / Shutterstock

Dłuższe godziny zwiedzania w sierpniu

Od 1 sierpnia turyści odwiedzający Rzym i Mediolan mogą cieszyć się dłuższym dostępem do najbardziej znanych włoskich zabytków.

Koloseum będzie otwarte dodatkowo w piątki i soboty od 19:45 do 23:30, Panteon – od 19:00 do 23:00 (z wyjątkiem czwartków), a Zamek Sforzów w Mediolanie – od 17:30 do 19:30.

Nowe godziny obowiązują przez cały sierpień.

Udogodnienia dla turystów i mieszkańców

Włoskie ministerstwa kultury i turystyki podkreślają, że inicjatywa ma na celu ułatwienie pobytu turystom z całego świata, a także usprawnienie organizacji ruchu turystycznego.

Celem rozszerzenia godzin zwiedzania popularnych zabytków jest ułatwienie pobytu turystom, usprawnienie organizacji i zarządzania ruchem turystycznym, umożliwienie dostępu w mniej upalnych godzinach, ale także w porach dnia lepiej dostosowanych do godzin pracy mieszkańców obu miast – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Wyjątkowa atmosfera historycznych miejsc

Wieczorne zwiedzanie to nie tylko komfort, ale także niepowtarzalne wrażenia.

Nadzwyczajne wieczorne otwarcie Koloseum i Panteonu stanowi wyjątkową okazję do poznania, w szczególnie sugestywnej atmosferze, dwóch uniwersalnych świadectw historii i ludzkiego geniuszu - podkreśla minister kultury Alessandro Giuli.

Uczynienie tych miejsc jeszcze bardziej dostępnymi sprzyja poszerzaniu wiedzy o nich oraz wzmacnia świadomość ich niezwykłej wartości - dodaje.

Turystyka kulturalna motorem gospodarki

Minister turystyki Gianmarco Mazzi zwraca z kolei uwagę na znaczenie turystyki kulturalnej dla włoskiej gospodarki.

Poświęcamy szczególną uwagę turystyce kulturalnej, aby w pełni wykorzystać potencjał rozwoju tego sektora, który wnosi wkład do gospodarki narodowej poprzez wydatki sięgające 58 miliardów euro.

Władze Mediolanu przypominają, że XV-wieczny Zamek Sforzów cieszy się niesłabnącą popularnością – w ubiegłym roku odwiedziło go pół miliona osób.

Teraz, dzięki wydłużonym godzinom otwarcia, liczba ta może być jeszcze większa.

