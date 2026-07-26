Te włoskie zabytki otwarte będą dłużej dla turystów

Dłuższe godziny zwiedzania w sierpniu
Od 1 sierpnia turyści odwiedzający Rzym i Mediolan mogą cieszyć się dłuższym dostępem do najbardziej znanych włoskich zabytków.
Koloseum będzie otwarte dodatkowo w piątki i soboty od 19:45 do 23:30, Panteon – od 19:00 do 23:00 (z wyjątkiem czwartków), a Zamek Sforzów w Mediolanie – od 17:30 do 19:30.
Nowe godziny obowiązują przez cały sierpień.
Udogodnienia dla turystów i mieszkańców
Włoskie ministerstwa kultury i turystyki podkreślają, że inicjatywa ma na celu ułatwienie pobytu turystom z całego świata, a także usprawnienie organizacji ruchu turystycznego.
Celem rozszerzenia godzin zwiedzania popularnych zabytków jest ułatwienie pobytu turystom, usprawnienie organizacji i zarządzania ruchem turystycznym, umożliwienie dostępu w mniej upalnych godzinach, ale także w porach dnia lepiej dostosowanych do godzin pracy mieszkańców obu miast – czytamy w oficjalnym komunikacie.
Wyjątkowa atmosfera historycznych miejsc
Wieczorne zwiedzanie to nie tylko komfort, ale także niepowtarzalne wrażenia.
Nadzwyczajne wieczorne otwarcie Koloseum i Panteonu stanowi wyjątkową okazję do poznania, w szczególnie sugestywnej atmosferze, dwóch uniwersalnych świadectw historii i ludzkiego geniuszu - podkreśla minister kultury Alessandro Giuli.
Uczynienie tych miejsc jeszcze bardziej dostępnymi sprzyja poszerzaniu wiedzy o nich oraz wzmacnia świadomość ich niezwykłej wartości - dodaje.
Turystyka kulturalna motorem gospodarki
Minister turystyki Gianmarco Mazzi zwraca z kolei uwagę na znaczenie turystyki kulturalnej dla włoskiej gospodarki.
Poświęcamy szczególną uwagę turystyce kulturalnej, aby w pełni wykorzystać potencjał rozwoju tego sektora, który wnosi wkład do gospodarki narodowej poprzez wydatki sięgające 58 miliardów euro.
Władze Mediolanu przypominają, że XV-wieczny Zamek Sforzów cieszy się niesłabnącą popularnością – w ubiegłym roku odwiedziło go pół miliona osób.
Teraz, dzięki wydłużonym godzinom otwarcia, liczba ta może być jeszcze większa.