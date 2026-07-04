Tysiąc gości, kreacje od Diora, umowy o zachowaniu poufności. Taylor Swift i Travis Kelce już po ślubie

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Amerykańska piosenkarka Taylor Swift i gwiazda futbolu amerykańskiego Travis Kelce, jedna z najbardziej wpływowych par w świecie gwiazd w świecie showbiznesu, są małżeństwem. Przyjęcie weselne z udziałem około tysiąca gości, w tym wielu światowej sławy celebrytów, zorganizowano w Nowym Jorku. Taylor Swift miała na sobie suknię od Diora. Goście wraz z zaproszeniami dostali umowy o zachowaniu poufności. Nie mogli mieć również telefonów. Agencja Associated Press poinformowała, że przed ślubem para przekazała 26 milionów dolarów na cele charytatywne.

Telebim przed nowojorską halą Madison Square Garden, gdzie odbyły się uroczystości ślubne gwiazdy muzyki pop Taylor Swift i zawodowego sportowca Travisa Kelce fot. CHARLY TRIBALLEAU/AFP/East News

Telebim przed nowojorską halą Madison Square Garden, gdzie odbyły się uroczystości ślubne gwiazdy muzyki pop Taylor Swift i zawodowego sportowca Travisa Kelce fot. CHARLY TRIBALLEAU/AFP/East News / East News

Taylor Swift i Travis Kelce już po ślubie. Uroczystość odbyła się w sercu Nowego Jorku

To wydarzenie amerykańskie media określały jako „ślub stulecia”. „Ceremonia połączyła obie rodziny i została poprowadzona przez ich przyjaciela, Adama Sandlera” – napisała rzeczniczka Swift w oświadczeniu, cytowanym przez dziennik „New York Times”. Stacja NBC podała, że para powiedziała „tak” w piątek w hali Madison Square Garden w Nowym Jorku.

Informację o zawarciu małżeństwa ogłoszono również na ekranie przed halą, gdzie wieczorem rozpoczęło się wesele z udziałem około tysiąca gości, w tym wielu celebrytów. Na przyjęcie zaproszono m.in.: Bradley'a Coopera, Gigi Hadid, Selenę Gomez, Hugh Granta, Eda Sheerana.

Swift i Kelce mieli na sobie kreacje marki Dior. Mimo upału przed halą zgromadzili się fani artystki. Wydarzenie porównywane jest do amerykańskiej wersji ślubu królewskiego. Media nazywają Taylor i Travisa najpopularniejszą parą Stanów Zjednoczonych.

Dziennikarze i fani artystki oraz sportowca czekają przed nowojorską halą Madison Square Garden; fot. ANGELA WEISS/AFP/East News / East News

Ceremonię ślubną poprzedziła czwartkowa kolacja w Madison Square Garden z udziałem około stu gości. Z okazji ślubu nowojorski Empire State Building został podświetlony na jasnoniebiesko.

Umowy o zachowaniu poufności

Na miejscu obowiązywał zakaz korzystania z telefonów przez wszystkich gości, usługodawców i pracowników ochrony - relacjonuje „New York Times”. Wraz z elektronicznymi zaproszeniami gościom przesłano również umowy o zachowaniu poufności, zobowiązujące ich do nieujawniania informacji dotyczących wydarzenia - podała stacja NBC News.

Według magazynu „Forbes” wesele kosztowało 20 milionów dolarów. Przed ślubem para przekazała 26 milionów dolarów na cele charytatywne - poinformowała agencja AP.

Media, w tym USA Today, porównują uroczystość z legendarnym wydarzeniem z 17 października 1957 roku, kiedy to producent Mike Todd zorganizował w Madison Square Garden gigantyczne przyjęcie dla swojej żony, Elizabeth Taylor.

Swift, jedna z największych obecnie gwiazd muzyki pop, i Kelce są parą od 2023 roku. W ubiegłym roku ogłosili swoje zaręczyny. Mają po 36 lat. „Forbes” uznał Swift za jedną z najbardziej wpływowych kobiet świata. Gwiazda gromadzi na koncertach miliony fanów.