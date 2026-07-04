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Tysiąc gości, kreacje od Diora, umowy o zachowaniu poufności. Taylor Swift i Travis Kelce już po ślubie

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 4 lipca (07:31)

Amerykańska piosenkarka Taylor Swift i gwiazda futbolu amerykańskiego Travis Kelce, jedna z najbardziej wpływowych par w świecie gwiazd w świecie showbiznesu, są małżeństwem. Przyjęcie weselne z udziałem około tysiąca gości, w tym wielu światowej sławy celebrytów, zorganizowano w Nowym Jorku. Taylor Swift miała na sobie suknię od Diora. Goście wraz z zaproszeniami dostali umowy o zachowaniu poufności. Nie mogli mieć również telefonów. Agencja Associated Press poinformowała, że przed ślubem para przekazała 26 milionów dolarów na cele charytatywne.

Tysiąc gości, kreacje od Diora, umowy o zachowaniu poufności. Taylor Swift i Travis Kelce już po ślubie
Telebim przed nowojorską halą Madison Square Garden, gdzie odbyły się uroczystości ślubne gwiazdy muzyki pop Taylor Swift i zawodowego sportowca Travisa Kelce fot. CHARLY TRIBALLEAU/AFP/East News /East News
  • Taylor Swift i Travis Kelce wzięli ślub w Madison Square Garden w Nowym Jorku.
  • Goście musieli podpisać umowy o zachowaniu poufności i nie mogli korzystać z telefonów, a para przekazała przed ślubem 26 milionów dolarów na cele charytatywne.
  • Wesele kosztowało około 20 milionów dolarów, a wydarzenie porównywane jest do amerykańskiej wersji ślubu królewskiego.
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Taylor Swift i Travis Kelce już po ślubie. Uroczystość odbyła się w sercu Nowego Jorku

To wydarzenie amerykańskie media określały jako „ślub stulecia”. „Ceremonia połączyła obie rodziny i została poprowadzona przez ich przyjaciela, Adama Sandlera” – napisała rzeczniczka Swift w oświadczeniu, cytowanym przez dziennik „New York Times”. Stacja NBC podała, że para powiedziała „tak” w piątek w hali Madison Square Garden w Nowym Jorku.

Informację o zawarciu małżeństwa ogłoszono również na ekranie przed halą, gdzie wieczorem rozpoczęło się wesele z udziałem około tysiąca gości, w tym wielu celebrytów. Na przyjęcie zaproszono m.in.: Bradley'a Coopera, Gigi Hadid, Selenę Gomez, Hugh Granta, Eda Sheerana.

Swift i Kelce mieli na sobie kreacje marki Dior. Mimo upału przed halą zgromadzili się fani artystki. Wydarzenie porównywane jest do amerykańskiej wersji ślubu królewskiego. Media nazywają Taylor i Travisa najpopularniejszą parą Stanów Zjednoczonych.

Ceremonię ślubną poprzedziła czwartkowa kolacja w Madison Square Garden z udziałem około stu gości. Z okazji ślubu nowojorski Empire State Building został podświetlony na jasnoniebiesko.

Umowy o zachowaniu poufności

Na miejscu obowiązywał zakaz korzystania z telefonów przez wszystkich gości, usługodawców i pracowników ochrony - relacjonuje „New York Times”. Wraz z elektronicznymi zaproszeniami gościom przesłano również umowy o zachowaniu poufności, zobowiązujące ich do nieujawniania informacji dotyczących wydarzenia - podała stacja NBC News.

Według magazynu „Forbes” wesele kosztowało 20 milionów dolarów. Przed ślubem para przekazała 26 milionów dolarów na cele charytatywne - poinformowała agencja AP.

Media, w tym USA Today, porównują uroczystość z legendarnym wydarzeniem z 17 października 1957 roku, kiedy to producent Mike Todd zorganizował w Madison Square Garden gigantyczne przyjęcie dla swojej żony, Elizabeth Taylor

Swift, jedna z największych obecnie gwiazd muzyki pop, i Kelce są parą od 2023 roku. W ubiegłym roku ogłosili swoje zaręczyny. Mają po 36 lat. „Forbes” uznał Swift za jedną z najbardziej wpływowych kobiet świata. Gwiazda gromadzi na koncertach miliony fanów.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Taylor Swift Travis Kelce ślub

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