Talibowie przejęli stolicę Afganistanu Kabul. Rzecznik ugrupowania zapowiedział, że prowadzone są rozmowy w celu utworzeniu islamskiej republiki. Wciąż trwa ewakuacja dyplomatów oraz współpracowników służb różnych państw z Afganistanu. Istnieją bowiem obawy, że radykałowie będą chcieli się zemścić m.in. na tłumaczach pracujących dla kontyngentów. Pentagon wysłał dodatkowe wojska, by zabezpieczyć lotnisko w Kabulu. Komercyjne loty nie wchodzą obecnie w przestrzeń powietrzną nad Afganistanem.

- Siły talibów w ciągu ostatnich dni przejęły największe afgańskie miasta, w tym stolicę, czyli Kabul. Ugrupowanie kontroluje niemal cały Afganistan;

- Zaostrzona ofensywa islamistów jest prowadzona od maja, gdy z kraju wycofały się amerykańskie wojska;



- Z Afganistanu uciekł wczoraj dotychczasowy prezydent Aszraf Ghani. Polecał najpierw do Tadżykistanu, a potem do Omanu;



- ONZ i rządy kilku krajów apelują do talibów o zachowanie największej powściągliwości w celu ochrony życia" i zapewnienie możliwości zaspokojenia potrzeb humanitarnych;



- Prowadzona jest ewakuacja dyplomatów oraz współpracowników służb różnych krajów. Na miejsce samoloty wysłały m.in. Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Słowacja.

- Premier Polski Mateusz Morawiecki poinformował wczoraj o wystawieniu wiz humanitarnych dla 45 osób, które współpracowały z Polską oraz członków ich rodzin;

- Talibowie zapewniają, że w Kabulu nie doszło do żadnych starć i obecnie prowadzone są rozmowy z urzędnikami i politykami afgańskimi w celu utworzenia islamskiej republiki.



08:53 Talibowie zachęcają do pozostania w Afganistanie

Talibowie poinformowali, że przejęli już ponad 90 proc. państwowych budynków w Kabulu. Pod kontrolą ugrupowania są także niemal wszystkie posterunki w stolicy Afganistanu.

Jednocześnie talibowie zapewniają, że wszyscy co chcą pozostać w Afganistanie, będą mogli bezpiecznie wrócić z lotniska w Kabulu do swoich domów. Islamiści przekonują, że żadnemu cywilowi nie stanie się krzywda.

08:50 Talibowie zapewniają, że nie dochodzi do starć w Kabulu

Nie odnotowano, żeby w Afganistanie dochodziło do jakichkolwiek starć po przejęciu przez talibów w niedzielę Kabulu, stolicy kraju - poinformowała w poniedziałek Agencja Reutera, powołując się na wysokiej rangi przedstawiciela bojowników islamistycznych.

Według naszej wiedzy sytuacja jest pokojowa - zapewniło źródło.

08:45 Loty komercyjne omijają afgańską przestrzeń powietrzną

Afgański Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że przestrzeń powietrzna nad Afganistanem została oddana wojsku. Loty komercyjne starają się obecnie omijać tę przestrzeń. Taką decyzję podjęły m.in. United Airlines, British Airways, Virgin Atlantic czy Air India.

08:30 Chaos na lotnisku w Kabulu

Od niedzieli na lotnisku w Kabulu jest chaos. Tysiące Afgańczyków chce uciec z kraju. Wojsko USA oddało strzały w powietrze, by odstraszyć ludzi, którzy próbowali wedrzeć się do wojskowych maszyn.















07:57 Biernacki o pomocy dla afgańskich przyjaciół Polski: Każdy dzień jest ważny

Były koordynator służb specjalnych Marek Biernacki oczekuje, że sprawą Afgańczyków, którzy współpracowali z Polskim Kontyngentem Wojskowym i Ambasadą RP w Kabulu jak najszybciej zajmą się sejmowe komisje: obrony i służb specjalnych. Tu każdy dzień jest ważny - podkreślił poseł Koalicji Polskiej - PSL. Nie wyobrażam sobie, żeby się powtórzyły historie, częściowo z Iraku, że nasi przyjaciele, którzy walczyli po naszej stronie, zostali przez nas opuszczeni - dodał.



05:00 Rzecznik talibów ogłasza koniec wojny

Rzecznik talibów Mohammad Naeem w rozmowie z katarską telewizją Al-Dżazira powiedział, że jego formacja gwarantuje “bezpieczeństwo obywatelom i misjom dyplomatycznym".

Jesteśmy gotowi do dialogu ze wszystkimi afgańskimi politykami i zagwarantujemy im niezbędną ochronę - powiedział.

W krótkim oświadczeniu wideo Abdul Ghani Baradar, jeden z przywódców ruch, powiedział, że zwycięstwo, w którym w ciągu tygodnia upadły wszystkie główne miasta kraju, było niespodziewanie szybkie i nie miało sobie równych na świecie. Powiedział jednak, że prawdziwy test rozpocznie się teraz od spełnienia oczekiwań ludzi i służenia im poprzez rozwiązywanie ich problemów.

Z kolei rzecznik talibów poinformował AP, że bojownicy prowadzą rozmowy mające na celu utworzenie "otwartego, inkluzywnego rządu islamskiego".