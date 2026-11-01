Takiego kostiumu nikt się nie spodziewał. Szokujące przebranie Heidi Klum na Halloween

Jubileuszowa edycja kultowej imprezy
Tegoroczna impreza zorganizowana przez Heidi Klum była szczególna – modelka świętowała 25-lecie swojego słynnego halloweenowego balu. Wydarzenie to od lat uchodzi za jedno z istotniejszych w kalendarzu celebrytów, którzy zjeżdżają się do Nowego Jorku z całego świata, by zaprezentować swoje często ekstrawaganckie kostiumy.
Spektakularna metamorfoza
53-letnia Klum była nie do poznania, gdy pojawiła się w przebraniu ogromnej, odciętej „lewej dłoni”. Jak przyznała w rozmowie z dziennikarzami, do stworzenia tej niezwykłej kreacji potrzebowała pomocy wielu osób.
To wymagało naprawdę wielu rąk – myślę, że około 10 albo 20 – żartowała, pozując do zdjęć.
Inspiracją do tegorocznego przebrania była… własna dłoń. Spojrzałam na swoją rękę i pomyślałam: „chyba zmieszczę swoje ciało w środku”. Zawsze staram się wymyślić coś nietypowego i nie sądzę, by ktoś wcześniej chodził przebrany za dłoń. To coś nowego i innego – tłumaczyła Klum.
Kreatywność bez granic
Heidi Klum znana jest z zamiłowania do oryginalnych i widowiskowych kostiumów. W poprzednich latach pojawiała się na swojej imprezie jako olbrzymi robak, Meduza czy księżniczka Fiona z serii filmów „Shrek”. Jej pomysłowość i odwaga w doborze przebrań od lat budzą podziw.
Impreza Heidi Klum niezmiennie pozostaje jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń Halloween, a sama modelka nie przestaje zaskakiwać swoimi pomysłami, wyznaczając nowe trendy.
Źródło: bbc.com