Takich strat Rosja jeszcze nie miała. Silne uderzenie Ukraińców

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Ukraińska armia zadała Rosjanom w październiku rekordowe straty – poinformował w niedzielę na platformie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W ciągu miesiąca Rosjanie mieli stracić mniej więcej tylu żołnierzy, ile liczy populacja rosyjskiej Czukotki.

Rekordowe straty osobowe Rosji

Jak wyliczył Zełenski, w ciągu miesiąca Rosjanie stracili 54,4 tys. żołnierzy, którzy zginęli lub zostali ciężko ranni. „To rekordowe straty miesięczne od początku pełnoskalowej wojny (w lutym 2022 r. – przyp. red.)” – zaznaczył prezydent.

Według załączonej do wpisu grafiki sztabu generalnego ukraińskiej armii odpowiada to liczebności ok. dziewięciu wojskowych defilad, organizowanych na placu Czerwonym w Moskwie, czy ludności Czukotki, regionu położonego w północno wschodniej części Rosji.

Ukraina wyzwoliła więcej ziemi, niż Rosja zajęła

21 października w ciągu jednego dnia armia rosyjska straciła aż 2250 żołnierzy, co również stanowi rekord strat dziennych – dodał Zełenski.

Prezydent Ukrainy podkreślił również, że „Siły Obrony Ukrainy wyzwoliły 96,2 km kw. ukraińskiej ziemi, czyli o 10,4 km kw. więcej, niż rosyjscy okupanci zdołali w tym czasie zająć”.

Jakie straty poniosła Rosja od początku wojny?

Rosja „musi jedynie zdecydować się na zawieszenie broni i rozwiązanie konfliktu drogą dyplomatyczną”, aby „położyć kres tym ogromnym, bezsensownym stratom” – dodał Zełenski.

Według niezależnych analiz mediów zachodnich, rosyjskich mediów niezależnych, ośrodków analitycznych i wywiadów wojskowych, łączne straty Rosji od początku pełnoskalowej inwazji przekroczyły już kilkaset tysięcy osób, a w najbardziej skrajnych szacunkach analitycznych mówi się o przedziale od 1,1 do 1,5 mln (łącznie zabitych, rannych i zaginionych).