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Rosyjskie MSZ potwierdziło oficjalnie swoje potężne uderzenie w Ukrainę: „W nocy Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej przeprowadziły zmasowane uderzenie z wykorzystaniem precyzyjnego uzbrojenia dalekiego zasięgu bazowania naziemnego, powietrznego i morskiego oraz uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych”. W komunikacie nie wspomniano natomiast o Polsce, choć nasza przestrzeń powietrzna została naruszona. „Zachód używa Ukrainy jako karty przetargowej w wojnie hybrydowej z Rosją” - powielił rosyjską propagandę tamtejszy dyplomata Giennadij Gatiłow.

Tej nocy Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę - również jej zachodnią część, w wyniku czego doszło również do poważnego incydentu w Polsce na Lubelszczyźnie w miejscowości Tarnawa-Kolonia. Spadł tam najprawdopodobniej rosyjski pocisk Ch-101. Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych w komunikacie opisało zmasowany atak. Nie wspomniano natomiast o incydencie w Polsce, ani o atakach na ludność cywilną w Rosji.

Resort Federacji Rosyjskiej wymienił, że w obwodach iwanofrankiwskim, żytomierskim, rówieńskim, winnickim i dniepropetrowskim zaatakowano „obiekty związane z produkcją, składowaniem i dostarczaniem różnego rodzaju uzbrojenia rakietowego oraz bezzałogowych statków powietrznych, a także z funkcjonowaniem systemu obserwacji powietrznej; ponadto trafiono statek towarowy w porcie Jużne oraz dwa statki towarowe na wschód i południe od Odessy, przewożące uzbrojenie i sprzęt wojskowy”.

W propagandowej narracji Kremla nie wspomniano już natomiast o atakach na cele cywilne i wielu ofiarach. Eksplozje słychać było w Kijowie i we Lwowie. Są tam poważne zniszczenia i osoby ranne. Cyrkony i Iskandery spadły na też na rodzinne miasto Zełenskiego. Sześć osób, w tym dwoje dzieci - dziewczynki w wieku 5 i 12 lat - zginęło. Nie wspomniano również o incydencie w Polsce, który mógł się zakończyć tragedią. Jeden z rosyjskich dyplomatów stwierdził jednak, co cytuje kremlowska agencja TASS, że „Zachód używa Ukrainy jako karty przetargowej w wojnie hybrydowej z Rosją”.

Komunikat rosyjskiego MSZ zamieszczony na Telegramie / materiały udostępnione

Rosyjski atak na Ukrainę, 30 lipca 2026, fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Rosyjski atak na Ukrainę, 30 lipca 2026, fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych