Tak Donald Trump zareagował na wynik wyborów w USA. Zapowiedział weto

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Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że gdyby jego nazwisko było na karcie wyborczej, to Partia Republikańska odniosłaby „ogromne zwycięstwo” w wyborach połówkowych do Kongresu. Na platformie Truth Social opublikował również grafikę ze słowem „Veto”, obwinił stację Fox News za przegrane przez republikanów wybory oraz zadeklarował, że zaakceptuje wynik. Według NBC News demokraci zdobyli Senat i przejmują pełną kontrolę nad Kongresem.

Demokraci wygrywają wybory do Kongresu

Partia Demokratyczna zapewniła sobie przejęcie kontroli nad Izbą Reprezentantów i Senatem USA - wynika z dotychczasowych nieoficjalnych wyników wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych, na które powołują się stacje CNN i NBC.

Prezydent USA Donald Trump w serii wpisów w internecie w nocy z wtorku na środę zaatakował konserwatywną stację Fox News i republikańskiego gubernatora Teksasu Grega Abbotta, który według prognoz przegrał wybory z kandydatką demokratów.

„Nie było mnie na karcie do głosowania, a gdybym na niej był, wygralibyśmy z miażdżącą przewagą. Dziękuję za uwagę w tej sprawie” - napisał Trump w serwisie Truth Social.

„Gdyby Greg Abbott, gubernator Teksasu, nie stał się RINO (republikaninem tylko z nazwy) w ostatnich sześciu miesiącach swojej kariery politycznej, nie poniósłby porażki. Wrócił do swojej pierwotnej strategii, a efekt nie był zbyt przyjemny!” - napisał Trump w serwisie Truth Social.

W innym wpisie uderzył w stację Fox News. „Dlaczego Fox News zaprasza na antenę Billa de Blasio - najgorszego burmistrza Nowego Jorku - pozwalając mu na te jego histeryczne tyrady i bredzenie jak szaleniec? Opuścił miasto w niesławie, a skala zniszczeń, jakie po sobie pozostawił, jest wręcz niewyobrażalna. Nowy Jork nigdy już nie był taki sam. A teraz ten człowiek poucza nas, jak należy rządzić Ameryką! Fox News ponosi odpowiedzialność za te straty, ponieważ nieustannie i konsekwentnie oddaje głos demokratycznej opozycji, a co gorsza - daje jej przestrzeń do szerzenia swoich poglądów kosztem innych. Niech Bóg błogosławi Amerykę” - napisał.

Donald Trump zapowiedział weto

Co ciekawe, na antenie tej samej stacji zapowiedział, że jeśli demokraci prześlą na jego biurko projekty ustaw, które on uzna za „absurdalne”, zawetuje je. Podkreślił też, że może współpracować z demokratami w wielu kwestiach, m.in. w kwestii imigracji.

(Weto) To jedno z silniejszych uprawnień, jakie posiada prezydent - powiedział Bretowi Baierowi z Fox News. Jeśli oni (demokraci) będą przesyłać mi projekty, które uznam za absurdalne, będę je wetował. Po kilku miesiącach takiego wetowania przyjdą do mnie i zapytają: Jak możemy to wszystko rozwiązać? I wtedy zaczniemy współpracować - mówił Trump. Wiecie, mam wielu przyjaciół wśród demokratów. Wierzcie lub nie, z niektórymi z nich już rozmawiałem. Otrzymałem telefony od pięciu wpływowych polityków Partii Demokratycznej - dwóch senatorów i trzech członków Izby Reprezentantów. A kolejnych trzech czeka już na możliwość rozmowy ze mną. Nie wiem dokładnie, czego chcą, ale najwyraźniej zależy im na rozmowie. Muszą jednak pamiętać o jednym: to ja mam prawo weta. A moje prawo weta jest niepodważalne - dodał.

Trump przyznał również, że wojna z Iranem mogła negatywnie wpłynąć na wyniki republikańskich kandydatów, choć - jak zaznaczył - wyborcy rozumieli znaczenie jego działań wobec Teheranu.

Myślę, że częściowo chodziło o Iran. Jednocześnie jednak ludzie rozumieli, jak ważne były moje działania w tej sprawie - stwierdził. Prezydent USA dodał również, że jego zdaniem to wzrost cen ropy naftowej - a nie sama wojna - stanowi największy polityczny balast dla jego administracji. W wyniku konfliktu z Iranem wzrosły ceny benzyny i oleju napędowego, co wywołało niezadowolenie amerykańskich wyborców.

Myślę, że będziemy współpracować z Demokratami i bardzo dobrze się z nimi dogadywać. Jeśli tak się nie stanie, będziemy wobec nich bardzo twardzi, a oni będą bardzo twardzi wobec nas - podkreślił.

Nie odpowiedział na pytanie, z którymi konkretnie demokratami byłoby mu łatwo współpracować.

Na antenie Fox News pogratulował Demokratom i przyznał, że wykonali dobrą robotę i pracowali nad tym ciężko i długo. Zapowiedział, że zaakceptuje wyniki głosowania.

Przekazał, że nie zamierza przeprowadzać zmian personalnych w swojej administracji. Wyraził przekonanie, że wyniki wyborów do Kongresu nie świadczą o niezadowoleniu Amerykanów z jego prezydentury. Nie odbieram tego jako ciosu wymierzonego we mnie - zapewnił Trump. Mamy najlepsze dwa lata w historii prezydentury, jeśli chodzi o gospodarkę i wszystkie działania, które podjęliśmy - dodał.

Demokraci zdobyli większość w obu izbach Kongresu

Demokraci przejęli co najmniej sześć senackich mandatów należących dotąd do republikanów, zapewniając sobie większość w Senacie - wynika z prognoz opartych na niepełnych wynikach. Demokraci przejmą też kontrolę nad Izbą Reprezentantów.

Kandydaci Demokratów wygrali w Karolinie Północnej i Maine oraz uznawanych dotąd za bastiony republikanów Teksasie, Kansas, Ohio, Karolinie Południowej i Iowa. Partia ma zapewnione już 53 mandaty w 100-miejscowej izbie, lecz prawdopodobnie powiększy swoją przewagę.

W Teksasie demokrata James Talarico, były student teologii i deputowany do stanowego parlamentu, pokonał prokuratora generalnego Teksasu Kena Paxtona.

Największą dotąd sensacją była przegrana Darline Graham, siostry zmarłego niedawno senatora Lindseya Grahama, w Karolinie Południowej, gdzie Trump w 2024 r. wygrał z przewagą 18 p.p. Nową senatorką zostanie lekarka Annie Andrews.

W relatywnie liberalnym Maine sprawująca od 30 lat urząd senatorka republikanów Susan Collins została pokonana przez Troya Jacksona, byłego lidera demokratów w stanowym parlamencie.

W wyścigu w Ohio były senator, demokrata Sherrod Brown, pokonał obecnego senatora, republikanina Jona Husteda.

W Kansas pastor metodystów, demokrata Adam Hamilton, pokonał senatora Rogera Marshalla, a w Iowa były paraolimpijczyk Josh Turek pokonał kongresmenkę republikanów Ashley Hinson.

Zgodnie z przewidywaniami partia będąca dotąd w opozycji obroniła swoje mandaty we wszystkich stanach poza Michigan, gdzie kandydat Abdul El-Sayed jest faworytem.

Demokraci mają też szansę na przejęcie mandatów republikanów na Alasce.

Nieoczekiwanie wyrównany pojedynek trwa też w konserwatywnym Missisipi. Demokraci mają więc szansę przejąć największą liczbę senackich mandatów od wyborów 2014 r., kiedy za rządów Baracka Obamy dziewięć miejsc zdobyli republikanie.

Demokraci odzyskują kontrolę w Izbie Reprezentantów

Już wcześniej rozstrzygnięta została kwestia większości w nowej Izbie Reprezentantów. Tam również kontrolę odzyskają demokraci, wskutek czego partia będzie miała pełnię władzy w Kongresie po raz pierwszy od 2022 r.

Według prognozy NBC News, demokraci obejmą 255 mandatów w Izbie, czyli 41 więcej, niż dotychczas. Są to dla demokratów wyniki nieco lepsze, niż wskazywały na to przedwyborcze sondaże. Kandydaci opozycji wygrali w wielu okręgach, gdzie dwa lata temu Donald Trump wygrywał z dwucyfrową przewagą.

Nadspodziewanie dobrze demokraci wypadli też w szeregu wyścigów o fotele gubernatorów. Gubernatorem zdominowanego dotąd przez republikanów stanu Teksas zostanie natomiast demokratka Gina Hinojosa, która pokonała urzędującego gubernatora Grega Abbotta. W Georgii pierwszą Afroamerykanką na czele stanowych władz zostanie Keisha Lance Bottoms. Demokraci przejęli też władzę w Ohio, Iowa i Kansas.