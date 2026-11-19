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Dwa rosyjskie samoloty Tu-95 wleciały w tajwańską strefę identyfikacji obrony powietrznej. Siły zbrojne tego kraju zapewniają, że „zareagowały w odpowiedni sposób”, a resort obrony w Tajpej publikuje zdjęcie jednej z maszyn zrobione - jak podano - z pokładu tajwańskiego myśliwca F-16.

W czwartek rano czasu polskiego ministerstwo obrony Tajwanu poinformowało, że dwa rosyjskie samoloty Tu-95 (w kodzie NATO Bear, czyli Niedźwiedź) przeleciały na wschód od wyspy, zbliżając się do terytorium kraju od południa.

W komunikacie doprecyzowano, że maszyny wleciały w tajwańską strefę identyfikacji obrony powietrznej (ADIZ), nie naruszając jednocześnie przestrzeni powietrznej Tajwanu.

Niemniej jednak tajwańskie siły zbrojne poinformowały, że wykorzystały dostępne środki wywiadowcze, obserwacyjne i rozpoznawcze, aby monitorować przebieg całego zdarzenia. Wojsko podkreśliło, że „zareagowało w odpowiedni sposób”.

Resort obrony w Tajpej opublikował zdjęcie jednego z rosyjskich Tu-95 zrobione - jak podano - z pokładu tajwańskiego myśliwca wielozadaniowego F-16.

Rosyjskie prowokacje w Azji

To już drugi raz w tym tygodniu, gdy rosyjskie samoloty wojskowe pojawiły się w pobliżu Tajwanu. Pierwszy taki incydent odnotowano we wtorek. Tego samego dnia podobną aktywność zgłosiła również Japonia.

Reuters przypomina, że Tajwan, będący ważnym producentem półprzewodników, przyłączył się do państw zachodnich, nakładając na Rosję sankcje gospodarcze po rozpoczęciu przez nią inwazji na Ukrainę w 2022 r.