Tajna misja francuskich żołnierzy w Ukrainie. Oficjalnie są w Polsce

RMF24

Francuscy żołnierze od kilku miesięcy prowadzą szkolenia na terenie Ukrainy w ramach tajnej misji „Wola” - ujawniło Radio France Internationale. Rząd w Paryżu nie poinformował o tym parlamentu, choć nakazuje to konstytucja. Oficjalnie Francja zaprzecza obecności swoich wojsk na Ukrainie.

Misja „Wola”

Jak ustaliło Radio France Internationale (RFI), francuscy żołnierze od lata tego roku realizują w Ukrainie tajną misję o kryptonimie „Wola” (z ukraińskiego: „Wolność”). Operacja ma charakter wyłącznie szkoleniowy – francuscy wojskowi przygotowują ukraińskich żołnierzy do obsługi nowoczesnego uzbrojenia, w tym armatohaubic Caesar, samolotów Mirage 2000 oraz pocisków kierowanych przekazanych przez Francję.

Według informacji RFI, misją kieruje francuski generał, a w działaniach uczestniczą niewielkie, rotacyjne grupy żołnierzy. Ich pobyt w Ukrainie jest krótki i ma charakter cykliczny. Oficjalnie Paryż nie potwierdził obecności swoich wojsk na terytorium Ukrainy.

Parlament Francji nic nie wie o operacji

Francuska konstytucja zobowiązuje rząd do poinformowania parlamentu o wysłaniu sił zbrojnych za granicę najpóźniej trzy dni po rozpoczęciu operacji. Jeśli misja trwa dłużej niż cztery miesiące, konieczne jest uzyskanie zgody parlamentu na jej przedłużenie. Tymczasem, jak ustaliło RFI, parlamentarzyści nie zostali poinformowani o operacji „Wola”.

Przewodniczący senackiej komisji spraw zagranicznych, obrony i sił zbrojnych Cedric Perrin z partii Republikanie (LR) podkreśla, że jest to obowiązek konstytucyjny. Prezydent Republiki, gdy tylko wojska zostają zaangażowane, musi poinformować parlament w określonym terminie. Od tego zależy prawidłowe funkcjonowanie demokracji – zaznacza Perrin.

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Przykrywką misja w Polsce

Według dziennikarzy RFI do utajnienia operacji wykorzystywana jest oficjalna francuska misja „Gerfaut”. Żołnierze w jej ramach od lutego 2023 roku przebywają w Polsce jako część unijnej misji szkoleniowej EUMAM Ukraine. Stacjonują między innymi na poligonie w Wędrzynie w województwie lubuskim, gdzie szkolą ukraińskich podoficerów. Polska jest także krajem tranzytowym dla francuskich wojskowych kierowanych do Ukrainy.

Rozmówcy RFI twierdzą, że żołnierze uczestniczący w tajnej operacji mają oficjalnie informować, iż udają się do Polski, co pozwala na zachowanie pozorów i ukrycie rzeczywistego celu misji.

Publikację RFI potwierdziło agencji AFP anonimowe źródło posiadające dostęp do informacji o misji w Ukrainie. Francuscy instruktorzy wspierający Ukrainę działają rotacyjnie we Francji, w Polsce, a sporadycznie także w Ukrainie. To fakt. Nie ma mowy o angażowaniu się w działania bojowe – cytuje AFP swojego informatora.

RFI przypomina, że zachodni wojskowi prowadzili już wcześniej szkolenia na terytorium Ukrainy, m.in. w ramach brytyjskiej operacji „Orbital” i kanadyjskiej „Unifier”. Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku instruktorzy zostali jednak wycofani z Ukrainy.