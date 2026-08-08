Tajfun Delfin uderzył w Japonię. Tysiące domów bez prądu

RMF24

Sześć osób zostało rannych, ponad 50 tys. domów jest bez prądu po nadejściu tajfunu do południowych części Japonii. W oczekiwaniu na nadejście żywiołu Chiny zamykają porty i wstrzymują połączenia promowe.

Pięć starszych osób, z których trzy porywisty wiatr przewrócił na ziemię, odniosło niezagrażające życiu obrażenia na Okinawie. Jedna osoba została ranna w prefekturze Kagoshima – poinformowały władze.

W Kagoshimie ok. 39 tys. budynków zostało pozbawionych prądu, zaś na Okinawie ponad 12 tys. Japońskie linie lotnicze ANA i Japan Airlines wstrzymały loty z i na Okinawę.

Tajfun Delfin przyniósł ze sobą porywiste wiatry wiejące z prędkością 162 km/godz., w porywach do 216 km/godz.

Zawieszenie połączeń

W Chinach tajfun spodziewany jest w niedzielę wieczorem i w poniedziałek rano, według prognoz może nękać ten kraj do środy. Przypuszczalnie dotknie Szanghaj i okoliczne prowincje.

Władze wschodnich i południowych prowincji kraju zawiesiły połączenia promowe i niektóre prace budowlane, a także nakazały łodziom rybackim zawrócenie do portów.

Międzynarodowe lotnisko w mieście Zheijiang, które jest jednym z największych ośrodków przemysłowych Chin, zapowiedziało zawieszenie wszystkich lotów w niedzielę. Od tego dnia zawieszone będą też niektóre połączenia kolejowe w delcie Jangcy.

Na Tajwanie odwołano z powodu tajfunu 78 lotów, głównie międzynarodowych – poinformował rząd.