Tajemnicze spotkanie Zełenskiego z szefem CIA. Rozmowa podczas „tankowania samolotów”

RMF24

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z dyrektorem CIA Johnem Ratcliffe’em na lotnisku Shannon w Irlandii - poinformowała agencja Reutera, powołując sie na dwa źródła zaznajomione ze sprawą.

Zełenski spotkał się z szefem CIA

Do spotkania doszło w poniedziałek - przekazało jedno ze źródeł. Drugie podało, że rozmowa odbyła się w czasie, gdy ich samoloty były tankowane. Oba źródła, zastrzegając sobie anonimowość ze względu na poufny charakter sprawy, odmówiły ujawnienia szczegółów rozmowy.

We wtorek po południu Wołodymyr Zełenski ma spotkać się w Nowym Jorku z prezydentem USA Donaldem Trumpem przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Nieoczekiwana wizyta w Moskwie

Niespełna miesiąc temu szef CIA John Ratcliffe złożył nieoczekiwaną wizytę w Moskwie, gdzie rozmawiał z szefem Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) Siergiejem Naryszkinem oraz dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Aleksandrem Bortnikowem.

Podróż Ratcliffe’a na pokładzie wojskowego transportowca była pierwszą wizytą szefa CIA w Moskwie, o której publicznie wiadomo, od 2021 r., kiedy jego poprzednik Bill Burns spotkał się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, by ostrzec go przed realizacją planów najazdu na Ukrainę.

Wizyta Johna Ratcliffe'a w Moskwie miała charakter rutynowy i nie była częścią żadnej szerszej inicjatywy - oznajmił na początku września sekretarz stanu USA Marco Rubio.