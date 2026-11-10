Tajemnicze słowa Marco Rubio ws. Iranu. „Robimy problemy, o których nie mogę mówić”

RMF24

„Kampania gospodarcza jest tak niszczycielska, że obecnie nie ma potrzeby prowadzenia poważnych działań wojennych” - powiedział sekretarz stanu USA Marco Rubio, przekonując, że obecnie nie ma potrzeby wznawiać działań wojennych przeciwko Iranowi, bo presja ekonomiczna działa i zmusi Teheran do ustępstw. Szef amerykańskiej dyplomacji wspomniał, że Waszyngton robi adwersarzowi problemy, „o których nie może mówić”.

We wtorek, na zakończenie dwóch dni spotkań z ministrami spraw zagranicznych państw G7 w Paryżu, Marco Rubio spotkał się z dziennikarzami, mówiąc im, że jednym z głównych tematów spotkań była wojna z Iranem.

Sekretarz stanu USA zaznaczył, że choć Iran wciąż nie wykazuje skłonności do ustępstw, a stawiane przez Teheran warunki są absurdalne, to „w końcu rzeczywistość ekonomiczna dociera do czaszki nawet najbardziej radykalnego szaleńca”.

Z tego powodu - jak mówił - wznowienie działań wojennych przeciwko Iranowi nie jest potrzebne. Odrzucał przy tym sugestie, że opowiada się w ten sposób za utrzymaniem obecnego status quo.

Status quo oznacza, że sytuacja pozostanie statyczna. Nie jest. Będzie się rozwijać. Chcę wam powiedzieć, że kampania gospodarcza jest tak niszczycielska, że obecnie nie ma potrzeby prowadzenia poważnych działań wojennych - powiedział. Iran nigdy wcześniej nie stał przed niemożnością sprzedaży energii na rynku globalnym, tak jak ma to miejsce dzisiaj. Nigdy nie spotkał się z tym i innymi problemami, które my robimy, o których nie mogę mówić, a które mają ogromny wpływ na jego gospodarkę - dodał.

Amerykański polityk ujawnił, że poruszył na forum G7 temat wsparcia sił europejskich dla eskortowania statków przez cieśninę Ormuz, lecz nie usłyszał nic w odpowiedzi.

Częścią wyzwania, przed którym stoimy, jest to, że są kraje, które mówią: „No cóż, jesteśmy gotowi zapewnić siły do obrony żeglugi, gdy tylko nie będzie ryzyka konfliktu”. Ale gdyby istniało ryzyko konfliktu, nie potrzebowalibyśmy ich. To trochę jak „paragraf 22” - mówił.

Większość Amerykanów chce zakończenia wojny z Iranem

Tymczasem z opublikowanego we wtorek sondażu Reuters/Ipsos wynika, że większość Amerykanów chce zakończenia wojny z Iranem. Według badania 71 proc. respondentów, w tym 93 proc. wyborców Partii Demokratycznej i 51 proc. wyborców Partii Republikańskiej, opowiedziało się za zakończeniem konfliktu, rozpoczętego przez Donalda Trumpa wspólnie z Izraelem w lutym.

Reuters zauważa, że wojna z Iranem przyczyniła się do wzrostu cen paliw, zwiększając presję inflacyjną w amerykańskiej gospodarce. Z sondażu wynika, że wyborcy oczekują przede wszystkim działań mających ograniczyć koszty życia.