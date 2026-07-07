Tajemnicza śmierć podejrzanej o zamach w Monako. Ciało kobiety znalezione pod Kijowem

RMF24

W poniedziałek pod Kijowem odnaleziono ciało kobiety podejrzanej o próbę zamachu bombowego na ukraińskiego oligarchę Wadyma Jermołajewa. Informację potwierdziły źródła portalu Ukrainska Prawda w ukraińskich organach ścigania. Do ataku na oligarchę doszło pod koniec czerwca w Monako.

Oficer ukraińskiego wywiadu zatrzymany

Jak podaje Ukrainska Prawda, ciało Berezowskiej znaleziono zakopane pod Kijowem w poniedziałek późnym wieczorem. Według nieoficjalnych informacji, kobieta została zastrzelona.

Źródła serwisu przekazały, że kobieta przebywała poza granicami Ukrainy od 22 marca 2025 r. do 1 lipca 2026 r.

Inne źródło portalu w organach ścigania powiadomiło, że w tej sprawie zatrzymano już dwóch podejrzanych. Jednym z nich jest czynny oficer Głównego Zarządu Wywiadu (HUR), czyli wywiadu wojskowego, a drugim – były pracownik organów ścigania.

Przebrana za mężczyznę od wielu dni obserwowała dom oligarchy

Do zamachu na ukraińskiego oligarchę doszło 29 czerwca w północno-wschodniej części Monako. Ładunek eksplodował, gdy Wadym Jermołajew wchodził do domu razem z 13-letnim synem oraz kochanką Anna Nasobina. W wyniku eksplozji wszyscy trafili do szpitala. Najciężej ranna została kobieta. Lekarze musieli jej amputować obie nogi.

3 lipca, monakijska prokuratura podała, że główną podejrzaną w sprawie wybuchu bomby przed jednym z domów w Monako jest obywatelka Ukrainy. Interpol wydał za nią czerwoną notę, z której wynikało, że chodzi o 39-letnią Anastasiję Berezowską.

Francuska stacja BFM podała, że Berezowska – przebrana za mężczyznę - śledziła przez kilka dni rodzinę Jermołajewa i obserwowała jego dom. Później podłożyła przed drzwiami domu ładunek wybuchowy i zdetonowała go zdalnie w chwili, gdy do środka wchodziły trzy osoby.

Po eksplozji Berezowska uciekła przez Francję, Włochy aż do Niemiec, gdzie była widziana w okolicach Frankfurtu.

Kim jest Wadym Jermołajew?

Jermołajew to ukraiński biznesmen, który dorobił się fortuny w branży nieruchomości i rolno-spożywczej. Od 2021 roku mieszka w Monako, a w 2019 zrzekł się ukraińskiego obywatelstwa na rzecz cypryjskiego paszportu. W grudniu 2023 roku został objęty ukraińskimi sankcjami za kontynuowanie działalności na okupowanym przez Rosję Krymie.

Media sugerują, że motywem zamachu mogły być powiązania Jermołajewa z siecią nielegalnych call center, które miały wyłudzać pieniądze w Europie – wartość oszustw szacuje się nawet na 100 milionów euro. On sam stanowczo zaprzecza tym zarzutom.

Międzynarodowe śledztwo

W śledztwo w sprawie zamachu na oligarchę zaangażowane są służby kilku krajów. Prokuratura Monako podkreślała, że zamach był starannie zaplanowany i przeprowadzony z dużą precyzją.