Tajemnicza aktywność pod górą Pickaxe. Co kombinuje Iran?

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Zdjęcia satelitarne wskazują na prace budowlane w pobliżu silnie ufortyfikowanego kompleksu tuneli pod irańską górą Kolang, znaną w Stanach Zjednoczonych jako Pickaxe Mountain. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej nie ma jednak informacji, co dokładnie dzieje się wewnątrz obiektu.

Rafael Grossi w rozmowie z Bloomberg TV poinformował, że MAEA zaobserwowała oznaki nowej aktywności budowlanej pod górą Kolang, znaną w Stanach Zjednoczonych jako Pickaxe Mountain. Agencja nie przeprowadziła dotąd inspekcji wewnątrz znajdującego się tam systemu tuneli.

Istnieją pewne oznaki wskazujące na ruch wokół tego miejsca budowy. Nie dysponujemy jednak żadnymi konkretnymi informacjami na temat działań, które mogą tam mieć miejsce - powiedział szef MAEA.

Kompleks budzi zainteresowanie zachodnich państw, ponieważ podejrzewa się, że może być wykorzystywany w działaniach związanych z irańskim programem jądrowym.

Blisko zakładu w Natanz

Góra Kolang leży około 1,5 kilometra na południe od głównego irańskiego zakładu wzbogacania uranu w Natanz w środkowej części kraju. Po eksplozjach, do których doszło tam w 2020 roku, Iran miał rozpocząć budowę tuneli we wnętrzu góry.

Według Rafaela Grossiego celem było stworzenie instalacji trudnej do zniszczenia w razie ataku. Powiedzieli wtedy: „Umieścimy wszystko w tunelach, wewnątrz góry”. Miał to być obiekt niedostępny i odporny na ataki - podkreślił.

Sprawa Iranu przed Radą Bezpieczeństwa ONZ

Jak zauważył Bloomberg, prezydent USA Donald Trump co najmniej dwa razy w ostatnim tygodniu mówił publicznie o obiekcie pod górą Pickaxe.

W środę Rada Gubernatorów MAEA przyjęła rezolucję w sprawie Iranu. Zgłoszono w niej ten kraj do Rady Bezpieczeństwa ONZ z powodu naruszenia zobowiązań dotyczących nierozprzestrzeniania broni jądrowej.