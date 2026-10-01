Ta praktyka wciąż jest legalna w 32 stanach USA. Teraz zakazała jej Kalifornia

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Od 1 stycznia 2027 roku w Kalifornii osoby poniżej 18. roku życia nie będą mogły zawierać małżeństw – informuje BBC. To efekt podpisania przez gubernatora Gavina Newsoma długo wyczekiwanej ustawy, która ma na celu ochronę dzieci i młodzieży przed przemocą i wykorzystywaniem. Nowe przepisy to odpowiedź na dramatyczne historie tysięcy młodych osób oraz wieloletnią walkę aktywistów i ofiar małżeństw dzieci.

Koniec kontrowersyjnej luki prawnej

Przez lata Kalifornia pozostawała jednym z amerykańskich stanów, w których nie istniał minimalny wiek zawarcia małżeństwa. Wystarczyła zgoda rodziców oraz decyzja sędziego, by nawet kilkunastoletnie dziecko mogło wstąpić w związek małżeński – często z dużo starszym partnerem. Dopiero teraz, po licznych apelach i naciskach społecznych, władze zdecydowały się na taki krok.

Gubernator Gavin Newsom, podpisując ustawę, podkreślił, że to „długo oczekiwany krok w kierunku ochrony młodych Kalifornijczyków i nieletnich”. W uroczystości uczestniczyła Courtney Stodden – celebrytka, która w wieku 16 lat została wydana za mąż za 50-letniego aktora. Jej historia stała się symbolem walki z małżeństwami dzieci w USA.

Dramatyczne historie ofiar

Nowe prawo to efekt nie tylko społecznej debaty, ale przede wszystkim dramatycznych historii tysięcy młodych ludzi. Brittany Bee, była „dziecięca panna młoda”, podkreśla, że zakaz to „jasny sygnał dla świata, a dzieci mają prawo do wolności i wyboru własnej drogi”. Bee została wydana za mąż w wieku 17 lat, uciekając z przemocowego domu. Niestety, jak sama przyznaje, „uciekła z jednej pułapki do drugiej”, doświadczając przemocy ze strony dorosłego męża.

Podobnych historii jest znacznie więcej. Sara Tasneem, która została zmuszona do ślubu z mężczyzną niemal dwukrotnie starszym, miała zaledwie 15 lat, gdy jej życie zmieniło się nieodwracalnie. Tego dnia zostałam zmuszona do bycia żoną. Rok później byłam już matką i musiałam zrezygnować ze szkoły – wspomina. Dziś Tasneem nie kryje wzruszenia, że jej wieloletnia walka o zakaz małżeństw dzieci wreszcie zakończyła się sukcesem.

Skala zjawiska zaskakuje

Według organizacji Unchained At Last, każdego roku w Kalifornii zawierano około 9 tysięcy małżeństw z udziałem nieletnich. W zdecydowanej większości przypadków były to dziewczęta wydawane za dorosłych mężczyzn. Brak możliwości rozwodu dla osób poniżej 18. roku życia sprawiał, że wiele z nich przez lata tkwiło w toksycznych i przemocowych relacjach, bez szans na ucieczkę i wsparcie.

Co szokujące, aż w 32 stanach USA małżeństwa dzieci wciąż są legalne. Kalifornia jest dopiero osiemnastym stanem, który wprowadził całkowity zakaz tej praktyki. Jeszcze dekadę temu śluby nieletnich były dozwolone w całym kraju.

Aktywiści i ofiary małżeństw dzieci mają nadzieję, że decyzja Kalifornii wywoła efekt domina w całych Stanach Zjednoczonych. Wielu Amerykanów nie zdaje sobie sprawy, że małżeństwa dzieci są wciąż legalne w większości stanów, a skutki tej praktyki bywają tragiczne.

Eksperci podkreślają, że zakaz to nie tylko kwestia prawa, ale przede wszystkim ochrony podstawowych praw człowieka. Dzieci nie mogą wyrazić świadomej zgody na małżeństwo. To nie jest wybór, to przymus – mówi Brittany Bee.