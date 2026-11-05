Szwedzki rząd reaguje na zagrożenie ze strony Rosji. Kontrole na granicach od 12 listopada

RMF24

Od 12 listopada Szwecja wprowadza kontrole na swoich granicach. Decyzja rządu ma związek z rosnącym zagrożeniem hybrydowym ze strony Rosji i potrwa przez najbliższe sześć miesięcy. Szwedzkie władze podkreślają, że to konieczny krok dla zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.

Rząd Szwecji ogłosił wprowadzenie od 12 listopada kontroli na granicach państwa. Decyzja ta została podjęta w odpowiedzi na poważne zagrożenia hybrydowe, które – jak wskazują władze – są konsekwencją rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

W oficjalnym komunikacie podkreślono, że obecność wrogich podmiotów w strefie Schengen oraz wzrost ryzyka dla porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego wymuszają podjęcie zdecydowanych działań.

Za realizację kontroli odpowiadać będzie szwedzka policja graniczna, która określi szczegółowe miejsca i sposób prowadzenia działań. W praktyce oznacza to wzmożone sprawdzanie dokumentów tożsamości na przejściach granicznych, w portach, na lotniskach oraz na trasach kolejowych łączących Szwecję z sąsiednimi krajami. Szczególne utrudnienia mogą dotyczyć podróżnych korzystających z połączenia kolejowego między Kopenhagą a Malmoe, gdzie już wcześniej takie kontrole prowadziły do wydłużenia czasu podróży.

To nie pierwszy raz, gdy Szwecja decyduje się na podobne środki. W ostatnich latach kontrole graniczne były przywracane okresowo – najpierw w związku z kryzysem migracyjnym w 2015 roku, a następnie podczas pandemii Covid-19 oraz w ramach walki z przestępczością zorganizowaną.

Szwedzki rząd przypomina, że podobne rozwiązania wprowadziły już inne kraje europejskie, takie jak Francja, Niemcy, Norwegia czy Dania.