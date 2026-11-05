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Szwedzki rząd reaguje na zagrożenie ze strony Rosji. Kontrole na granicach od 12 listopada

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 5 listopada (14:41)

Od 12 listopada Szwecja wprowadza kontrole na swoich granicach. Decyzja rządu ma związek z rosnącym zagrożeniem hybrydowym ze strony Rosji i potrwa przez najbliższe sześć miesięcy. Szwedzkie władze podkreślają, że to konieczny krok dla zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.

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Szwedzki rząd reaguje na zagrożenie ze strony Rosji. Kontrole na granicach od 12 listopada
Granica szwedzko-norweska /Shutterstock

Rząd Szwecji ogłosił wprowadzenie od 12 listopada kontroli na granicach państwa. Decyzja ta została podjęta w odpowiedzi na poważne zagrożenia hybrydowe, które – jak wskazują władze – są konsekwencją rosyjskiej inwazji na Ukrainę. 

W oficjalnym komunikacie podkreślono, że obecność wrogich podmiotów w strefie Schengen oraz wzrost ryzyka dla porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego wymuszają podjęcie zdecydowanych działań.

Za realizację kontroli odpowiadać będzie szwedzka policja graniczna, która określi szczegółowe miejsca i sposób prowadzenia działań. W praktyce oznacza to wzmożone sprawdzanie dokumentów tożsamości na przejściach granicznych, w portach, na lotniskach oraz na trasach kolejowych łączących Szwecję z sąsiednimi krajami. Szczególne utrudnienia mogą dotyczyć podróżnych korzystających z połączenia kolejowego między Kopenhagą a Malmoe, gdzie już wcześniej takie kontrole prowadziły do wydłużenia czasu podróży.

To nie pierwszy raz, gdy Szwecja decyduje się na podobne środki. W ostatnich latach kontrole graniczne były przywracane okresowo – najpierw w związku z kryzysem migracyjnym w 2015 roku, a następnie podczas pandemii Covid-19 oraz w ramach walki z przestępczością zorganizowaną.

Szwedzki rząd przypomina, że podobne rozwiązania wprowadziły już inne kraje europejskie, takie jak Francja, Niemcy, Norwegia czy Dania. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Szwecja kontrole na granicy

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