Szukasz roweru do miasta? Oto TOP 5 modeli wartych uwagi

RMF24

Dla wielu osób rower miejski to najprostszy sposób na sprawne poruszanie się po zatłoczonych ulicach. W poniższym zestawieniu zebraliśmy rowery miejskie, które wyróżniają się funkcjonalnością, wygodą użytkowania oraz jakością wykonania, dzięki czemu mogą stać się niezawodnym środkiem transportu na co dzień.

INDIANA MOENA S7B (28 cali, biało-lazurowy)

zdjęcie ilustracyjne

+ Siedmiobiegowa piasta Shimano ułatwia płynne dopasowanie oporu

+ Trwała stalowa rama tłumi drobne drgania dla zwiększenia komfortu

+ Stylowy koszyk wiklinowy Vogel VKS-505 pozwala na wygodne przewożenie zakupów

Ten biało-lazurowy jednoślad to synonim miejskiego szyku, stworzony z myślą o kobietach szukających wygody podczas codziennych dojazdów. Duże, dwudziestoośmiocalowe koła ułatwiają płynne toczenie się po asfalcie i bezwysiłkowe utrzymywanie prędkości. Rama o geometrii ułatwiającej wsiadanie pozwala na komfortową jazdę w dowolnej odzieży. Błotniki oraz osłona napędu chronią garderobę przed zachlapaniem, a dołączone oświetlenie dba o bezpieczeństwo po zmroku. Szerokie, sprężynowe siodełko gwarantuje odpowiednie podparcie miednicy, co minimalizuje ból pleców.

Kup nowy rower już dziś!

INDIANA MOENA A3B (28 cali, miętowy)

zdjęcie ilustracyjne

+ Lekka rama z aluminium obniża masę całkowitą pojazdu

+ Trzybiegowy system Shimano Nexus

+ Wiklinowy kosz Vogel mocowany na zatrzask umożliwia szybkie odpięcie

Ten pastelowy, „miętowy” pojazd łączy w sobie urok stylistyki retro z nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Zastosowanie aluminium do produkcji ramy zaowocowało obniżeniem wagi, co znacznie ułatwia manewrowanie jednośladem w ciasnych alejkach. Trzy przełożenia ukryte w tylnej piaście są w zupełności wystarczające do sprawnego pokonywania miejskich ścieżek. Duży bagażnik pozwala na bezpieczny montaż sakw lub przewożenie dodatkowego bagażu. Retro reflektor przedni nadaje maszynie niepowtarzalnego charakter, gwarantując jednocześnie jasny strumień światła.

Ruszaj przez miasto na nowym rowerze!

INDIANA MOENA S1B (28 cali, czarny)

zdjęcie ilustracyjne

+ Jednobiegowy napęd o prostej budowie eliminuje konieczność regulacji

+ Praktyczny stalowy kosz Vogel VKS-10

+ Tradycyjny hamulec torpedo w piaście reagujący natychmiastowo na cofnięcie pedałów

Głęboka, klasyczna czerń tego modelu nadaje mu niezwykle uniwersalnego i eleganckiego wyglądu, który idealnie wpisuje się w krajobraz zurbanizowanych przestrzeni. Brak skomplikowanych przerzutek sprawia, że konstrukcja jest niezwykle trwała i praktycznie bezawaryjna, co docenią osoby szukające prostego środka transportu. Stalowy szkielet znakomicie neutralizuje wibracje podczas poruszania się po nierównych chodnikach czy parkowych ścieżkach. Opony z delikatnym bieżnikiem miejskim oferują minimalne opory toczenia, co pozwala na sprawne podróżowanie przy małym nakładzie sił kolarza.

Czas na nowy rower!

INDIANA MOENA S7B (26 cali, lazurowy)

zdjęcie ilustracyjne

+ Kompaktowe koła o średnicy 26 cali poprawiają zwrotność jednośladu

+ Precyzyjny napęd Shimano oferuje szeroki zakres przełożeń

+ Nisko prowadzona rama gwarantująca łatwe

Ten lazurowy model na mniejszych kołach został zaprojektowany z myślą o niższych użytkownikach oraz osobach ceniących sobie maksymalną zwrotność w miejskim ścisku. Stalowa rama gwarantuje wysoką odporność na codzienne obciążenia, oferując jednocześnie klasyczną linię pasującą do stylu retro. Siedem biegów w piaście pozwala na bardzo płynną jazdę niezależnie od panującego wiatru czy nachylenia drogi, co zapobiega zmęczeniu. Szerokie błotniki chronią odzież przed wodą, a solidna osłona łańcucha zapobiega wkręceniu się nogawek.

Kup teraz i ciesz się wygodną jazdą!

INDIANA Moena A3B (28 cali, Cappuccino)

+ Szkielet z lekkiego stopu aluminium zmniejsza wysiłek podczas pedałowania

+ Piasta Shimano Nexus chroni mechanizm przed brudem i wodą

+ Szerokie profilowane siodło na sprężynach absorbuje silne uderzenia

Ten model to idealny wybór dla zwolenników minimalistycznego, a zarazem wyrafinowanego designu połączonego z wysoką funkcjonalnością. Lekka konstrukcja ułatwia ruszanie oraz sprawne przyspieszanie, co czyni ten model wyjątkowo zwinnym pojazdem na codzienne dojazdy. Trzybiegowa piasta gwarantuje płynną i cichą pracę, a intuicyjna zmiana przełożeń nie wymaga wysiłku. Ergonomiczna kierownica wymusza zdrową, wyprostowaną pozycję, zapobiegając uciążliwym napięciom mięśniowym ramion.

Kup teraz!