Szturm tysięcy migrantów. Hiszpania zamyka przejście graniczne

RMF24

Kryzys migracyjny na granicy hiszpańsko-marokańskiej. Hiszpania zamyka granicę w Melilli, jednej z dwóch hiszpańskich eksklaw w Afryce Północnej, po próbie masowego przekroczenia go przez migrantów. Równocześnie rząd Hiszpanii zdecydował o wysłaniu wojska do drugiej eksklawy – Ceuty.

Przejście w Melilli zamknięte po próbie masowego przekroczenia

W czwartek wieczorem hiszpańskie władze zdecydowały o zamknięciu przejścia granicznego z Marokiem w Melilli – jednej z dwóch hiszpańskich eksklaw w Afryce Północnej. Decyzja zapadła po próbie masowego przekroczenia granicy przez migrantów. Jak poinformował portal publicznego nadawcy RTVE, do zdarzenia doszło około godziny 22.

Według szefa lokalnych władz Melilli, Juana Jose Imbrody, liczba nielegalnych przyjazdów migrantów – zarówno przez granicę lądową, jak i drogą morską – wyniosła „około 300, najwyżej 400”. Imbroda podkreślił, że sytuacja w Melilli „nie ma porównania” z tą w Ceucie.

Tysiące migrantów w Ceucie, wojsko na granicy

Tysiące migrantów z Maroka przekroczyły w sposób niekontrolowany granicę z Hiszpanią w Ceucie. Agencja EFE informuje, że w ostatnich dniach do tej eksklawy dotarło około 2 tys. osób, które opłynęły falochron stanowiący morskie przedłużenie bariery granicznej.

Hiszpańska żandarmeria (Guardia Civil) poinformowała o wyłowieniu z wody 15 ciał osób, które próbowały dostać się do Ceuty drogą morską.

W odpowiedzi na kryzys rząd Hiszpanii zdecydował o wysłaniu wojska do Ceuty. Jednocześnie odrzucono wniosek lokalnych władz o ogłoszenie stanu wyjątkowego. Jak wyjaśniło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, prawo nie przewiduje takiej możliwości w przypadku kryzysów migracyjnych.

Hiszpania i Maroko potwierdziły porozumienie w sprawie „jak najszybszej” repatriacji wszystkich osób, które przedostały się przez granicę.

Włochy grożą zawieszeniem Schengen

Kryzys migracyjny na południu Europy wywołał reakcję włoskich władz. Premier Giorgia Meloni zapowiedziała, że jej rząd jest gotów podjąć nadzwyczajne działania, w tym zawiesić w relacjach z Hiszpanią układ z Schengen o zniesieniu kontroli granicznych.

„Obrazy napływające z Ceuty są poruszające i po raz kolejny pokazują, że niekontrolowana nielegalna imigracja stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa granic europejskich” – napisała Meloni na platformie X.

Premier Meloni dodała: „Włochy nie będą biernie się temu przyglądać. Zwołujemy odpowiednie instytucje, a po zakończeniu tych spotkań jesteśmy gotowi podjąć działania, również przy użyciu nadzwyczajnych środków, aby bronić granic i bezpieczeństwa obywateli, w tym poprzez zawieszenie obowiązywania strefy Schengen w relacjach z Hiszpanią”.

W podobnym tonie wypowiedział się wicepremier i szef MSZ Włoch, Antonio Tajani, który skrytykował decyzję Madrytu o przyznaniu obywatelstwa ponad 500 tysiącom nielegalnych imigrantów.

Jego słowa spotkały się z ostrą reakcją hiszpańskiego ministra spraw zagranicznych Jose Manuela Albaresa. „Ta wiadomość jest niestosowna jak na ministra spraw zagranicznych kraju partnerskiego i przyjaznego, od którego oczekujemy europejskiej solidarności, a nie partyjnej demagogii” – stwierdził Albares.

Głos z USA: „Europa powinna zmienić kurs”

Do sytuacji w Ceucie odniosła się także rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly, komentując kryzys migracyjny w hiszpańskiej eksklawie. W oświadczeniu dla Fox News stwierdziła: „Prezydent Trump od dawna ostrzega Europę, co się stanie, jeśli będzie nadal realizować skrajnie lewicową, globalistyczną politykę, w tym sprzyjającą masowej migracji. Hiszpania i inne kraje, które przyjęły tę destrukcyjną filozofię, powinny natychmiast zmienić kurs, w przeciwnym razie ryzykują własny upadek”.