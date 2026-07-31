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Szturm na Ceutę spowoduje pęknięcie w strefie Schengen? Tam mają wrócić kontrole

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 31 lipca (19:21)

Włochy zawiesiły w piątek umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią. Władze w Rzymie nakazały zamknięcie granic morskich i lotniczych z tym krajem, co oznacza przywrócenie kontroli. To pokłosie napływu tysięcy migrantów z Maroka do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej.

Szturm na Ceutę spowoduje pęknięcie w strefie Schengen? Tam mają wrócić kontrole
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock
  • Migranci masowo napływają do hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej – Ceuty.
  • Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią.
  • Oznacza to przywrócenie kontroli na granicach morskich i lotniczych między krajami.
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Migranci szturmują hiszpańską eksklawę. Reakcja Włoch

Sytuacja w Ceucie jest napięta. Migranci szturmują granice tej hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Władze w Madrycie poinformowały w piątek, że granice przekroczyło ponad 50 tys. migrantów. Wcześniej informowano, że do 85-tysięcznej Ceuty w sposób niekontrolowany dotarło ok. 60 tys. osób. Do Maroka spośród tych osób wróciło ok. 37,5 tys.

W następstwie tych zdarzeń Włochy zawiesiły w piątek umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią. W efekcie na granicach morskich i lotniczych między krajami przywrócone mają zostać kontrole.

Co z granicą włosko-francuską?

Decyzja ta zapadła w następstwie najnowszych ustaleń, przeanalizowanych podczas posiedzenia Komitetu ds. Analizy Imigracji i Bezpieczeństwa Granic, któremu rano w siedzibie resortu przewodniczył jego szef, minister Matteo Piantedosi – poinformowała włoska agencja informacyjna Ansa.

Ponadto, jak zaznaczono, po rozmowie telefonicznej ministra Piantedosiego z jego francuskim odpowiednikiem Laurentem Nunezem uzgodniono zasadność wzmocnienia kontroli na lądowej granicy między Francją a Włochami. MSW ogłosiło, że działania te będą realizowane w ramach obowiązujących już wcześniej porozumień o współpracy między służbami policyjnymi obu państw.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Włochy Hiszpania

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