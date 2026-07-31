Szturm na Ceutę spowoduje pęknięcie w strefie Schengen? Tam mają wrócić kontrole

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Włochy zawiesiły w piątek umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią. Władze w Rzymie nakazały zamknięcie granic morskich i lotniczych z tym krajem, co oznacza przywrócenie kontroli. To pokłosie napływu tysięcy migrantów z Maroka do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej.

Migranci szturmują hiszpańską eksklawę. Reakcja Włoch

Sytuacja w Ceucie jest napięta. Migranci szturmują granice tej hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Władze w Madrycie poinformowały w piątek, że granice przekroczyło ponad 50 tys. migrantów. Wcześniej informowano, że do 85-tysięcznej Ceuty w sposób niekontrolowany dotarło ok. 60 tys. osób. Do Maroka spośród tych osób wróciło ok. 37,5 tys.

Kryzys w Ceucie. Tusk mówi, co Hiszpania powinna zrobić „Hiszpania musi wziąć z nas przykład, jeśli Schengen ma przetrwać” – napisał na platformie X premier Donald Tusk. W tym kontekście wymienił: zaostrzenie prawa azylowego, procedury na granicach i budowę zapory na granicy UE.

W następstwie tych zdarzeń Włochy zawiesiły w piątek umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią. W efekcie na granicach morskich i lotniczych między krajami przywrócone mają zostać kontrole.

Co z granicą włosko-francuską?

Decyzja ta zapadła w następstwie najnowszych ustaleń, przeanalizowanych podczas posiedzenia Komitetu ds. Analizy Imigracji i Bezpieczeństwa Granic, któremu rano w siedzibie resortu przewodniczył jego szef, minister Matteo Piantedosi – poinformowała włoska agencja informacyjna Ansa.

Niemcy przedłużą kontrole graniczne? Szef MSW o „niestabilnym położeniu” Kontrole na wszystkich niemieckich granicach lądowych będą utrzymane również po wrześniu – zapowiedział w piątek szef MSW Niemiec Alexander Dobrindt. To efekt sytuacji w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, która mierzy się z napływem…

Ponadto, jak zaznaczono, po rozmowie telefonicznej ministra Piantedosiego z jego francuskim odpowiednikiem Laurentem Nunezem uzgodniono zasadność wzmocnienia kontroli na lądowej granicy między Francją a Włochami. MSW ogłosiło, że działania te będą realizowane w ramach obowiązujących już wcześniej porozumień o współpracy między służbami policyjnymi obu państw.