Szturm na Ceutę spowoduje pęknięcie w strefie Schengen? Tam mają wrócić kontrole

Migranci szturmują hiszpańską eksklawę. Reakcja Włoch
Sytuacja w Ceucie jest napięta. Migranci szturmują granice tej hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Władze w Madrycie poinformowały w piątek, że granice przekroczyło ponad 50 tys. migrantów. Wcześniej informowano, że do 85-tysięcznej Ceuty w sposób niekontrolowany dotarło ok. 60 tys. osób. Do Maroka spośród tych osób wróciło ok. 37,5 tys.
W następstwie tych zdarzeń Włochy zawiesiły w piątek umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią. W efekcie na granicach morskich i lotniczych między krajami przywrócone mają zostać kontrole.
Co z granicą włosko-francuską?
Decyzja ta zapadła w następstwie najnowszych ustaleń, przeanalizowanych podczas posiedzenia Komitetu ds. Analizy Imigracji i Bezpieczeństwa Granic, któremu rano w siedzibie resortu przewodniczył jego szef, minister Matteo Piantedosi – poinformowała włoska agencja informacyjna Ansa.
Ponadto, jak zaznaczono, po rozmowie telefonicznej ministra Piantedosiego z jego francuskim odpowiednikiem Laurentem Nunezem uzgodniono zasadność wzmocnienia kontroli na lądowej granicy między Francją a Włochami. MSW ogłosiło, że działania te będą realizowane w ramach obowiązujących już wcześniej porozumień o współpracy między służbami policyjnymi obu państw.