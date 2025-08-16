W Chinach trwają intensywne prace nad technologią, która jeszcze niedawno wydawała się możliwa wyłącznie w filmach science fiction. Naukowcy z firmy Kaiwa Technology, pod kierownictwem dr. Zhanga Qifenga, opracowują pierwszego na świecie humanoidalnego robota wyposażonego w sztuczną macicę. Maszyna ta ma być zdolna nie tylko do podtrzymywania ciąży, ale także do samodzielnego porodu.

Chiny chcą stworzyć robota, który donosi ciążę i urodzi dziecko (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Prototyp urządzenia ma zostać zaprezentowany już w przyszłym roku. Jego cena ma wynosić około 100 tys. juanów, czyli ponad 50 tys. zł.

Według zapowiedzi twórców, robot nie będzie jedynie zaawansowanym inkubatorem. To humanoidalna maszyna, która ma naśladować cały proces - od zapłodnienia, przez rozwój płodu, aż po poród. Sztuczna macica umieszczona w brzuchu robota będzie zasilana składnikami odżywczymi dostarczanymi przez specjalny przewód.

Jak informują azjatyckie media, technologia sztucznej macicy jest już na zaawansowanym etapie rozwoju. Obecnie trwają prace nad jej integracją z humanoidalnym robotem, by umożliwić interakcję z ludźmi i symulować naturalną ciążę.

Eksperci nie podali jednak jeszcze żadnych szczegółów dotyczących tego, jak komórka jajowa i plemnik są zapładniane i umieszczane w sztucznej macicy.

Kontrowersje i pytania etyczne

Nowatorski projekt wzbudził ogromne zainteresowanie, ale także liczne kontrowersje w chińskich mediach społecznościowych. Krytycy podnoszą kwestie etyczne, argumentując, że pozbawienie płodu kontaktu z matką jest nienaturalne i może być dla niego krzywdzące.

Pojawiają się również pytania dotyczące pozyskiwania komórek jajowych oraz samego procesu zapłodnienia i implantacji zarodka w sztucznej macicy. Twórcy projektu zapewniają, że prowadzone są konsultacje z władzami oraz prace nad odpowiednimi regulacjami prawnymi.

Nie brakuje także głosów poparcia dla tej technologii. Wielu komentatorów wskazuje, że robot-matka może być szansą dla par zmagających się z niepłodnością oraz sposobem na ograniczenie cierpienia kobiet związanych z ciążą i porodem. "Wiele rodzin wydaje ogromne pieniądze na sztuczne zapłodnienie, często bez powodzenia. Rozwój robota do ciąży to wkład w dobro społeczne" - napisał jeden z internautów.

Część środowisk feministycznych ostrzega, że sztuczne macice mogą prowadzić do marginalizacji kobiet i deprecjonowania ich roli w społeczeństwie. W 2022 roku naukowcy z The Children’s Hospital of Philadelphia zwracali uwagę, że takie rozwiązania mogą prowadzić do "patologizacji ciąży" i odbierać kobietom poczucie spełnienia i wyjątkowości związanej z macierzyństwem.

Projekt napotyka również na bariery prawne - międzynarodowe przepisy zabraniają eksperymentów na ludzkich embrionach po 14. dniu rozwoju.

Kryzys demograficzny w Chinach

Już trzeci rok z rzędu dane na temat urodzeń w Chinach nie są zadowalające. Mimo tego, że kraj odszedł od tzw. polityki jednego dziecka już ponad dekadę temu poprawy nie widać. W 2023 roku urodziło się 9,54 mln dzieci, czyli o połowę mniej niż w 2016 roku.

By walczyć z niską dzietnością, chińskie władze postanowiły wprowadzić program finansowego wsparcia dla rodzin z dziećmi. Oprócz tego rozważają również obniżenie wieku zawarcia związku małżeńskiego w celu odwrócenia spadającego wskaźnika urodzeń.