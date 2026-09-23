Szpieg Moskwy w rękach SBU. Planował zamach terrorystyczny

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Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zapobiegła zamachowi terrorystycznemu w mieście Równe w zachodniej części kraju, zatrzymując rosyjskiego agenta, który przygotowywał zdalną detonację ładunków wybuchowych w pobliżu instytucji państwowych.

SBU poinformowała w komunikatorze Telegram, że funkcjonariusze kontrwywiadu uniemożliwili poważny zamach terrorystyczny w Równem. W wyniku działań prewencyjnych zatrzymano rosyjskiego agenta, który przygotowywał zamach bombowy w centrum miasta.

Śledztwo SBU: Rosjanie planowali zabić jak najwięcej osób

Jak wykazało śledztwo, podejrzany umieścił bombę domowej roboty w koszu na śmieci w pobliżu budynku administracyjnego. Następnie za pośrednictwem komunikatora poinformował o tym swojego przełożonego z Rosji.

W dalszej kolejności Rosjanie planowali zdalnie zdetonować ładunki wybuchowe w godzinach szczytu, aby spowodować jak największą liczbę ofiar wśród ludności cywilnej. W ten sposób chciano zdestabilizować sytuację społeczno-polityczną na zachodzie Ukrainy.

Tak został zwerbowany przez Rosjan

Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy wykryli rosyjski plan i zatrzymali agenta, gdy próbował uciec z miejsca planowanego zamachu terrorystycznego. Równocześnie zabezpieczono i unieszkodliwiono bombę domowej roboty.

Z ustaleń śledczych wynika także, że zamach przygotowywał zwerbowany przez rosyjskich agentów dostawca lokalnej firmy kurierskiej. Trafił on w pole widzenia rosyjskich służb specjalnych poprzez kanały na Telegramie, na których szukał „łatwych zarobków”.

Szpieg trafił do aresztu. Grozi mu 12 lat więzienia

W trakcie przeszukań, przeprowadzonych u zatrzymanego mężczyzny, skonfiskowano smartfon, na którym gromadził zdjęcia wywiadowcze i za pomocą którego utrzymywał kontakt z rosyjskim funkcjonariuszem służb specjalnych. Mężczyzna obecnie przebywa w areszcie bez możliwości zwolnienia za kaucją. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia.