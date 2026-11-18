RMF24

Hiszpański sąd rozpoczyna dochodzenie w sprawie zarzutów o przestępstwa seksualne, napaść i poniżające traktowanie, jakie wobec Julio Iglesiasa wysunęły byłe pracownice jego karaibskich rezydencji. Kobiety pracowały dla Iglesiasa przez dziesięć miesięcy w 2021 roku. Ich skarga została złożona przez organizację Women's Link Worldwide, działającą na rzecz praw kobiet.

Sprawa nabrała rozgłosu po śledztwie dziennikarskim przeprowadzonym przez amerykańską stację Univision oraz hiszpański portal elDiario.es. To właśnie te media nagłośniły relacje kobiet, które zdecydowały się opowiedzieć o swoich doświadczeniach z czasów pracy w luksusowych rezydencjach artysty na Karaibach. Według ich zeznań, miały być one ofiarami poważnych nadużyć ze strony Iglesiasa.

Decyzja sądu i zakres dochodzenia

Sędzia Antonio Piña, prowadzący sprawę, uznał, że zgromadzone dowody są wystarczające, by wszcząć formalne postępowanie karne. Jak podkreślił w uzasadnieniu, decyzja o rozpoczęciu śledztwa nie przesądza jeszcze o wiarygodności zarzutów, lecz pozwala na ich dokładne zbadanie.

Dochodzenie obejmie przede wszystkim zarzuty dotyczące przestępstw przeciwko wolności seksualnej, napaści oraz poniżającego traktowania, do których miało dojść po 5 października 2021 roku.

Część skargi dotycząca handlu ludźmi oraz naruszenia praw pracowniczych została przez sąd odrzucona.

Wcześniej prokuratura argumentowała, że hiszpańskie sądy nie mają jurysdykcji w tej sprawie, ponieważ domniemane przestępstwa miały miejsce poza granicami Hiszpanii, a poszkodowane nie są obywatelkami tego kraju. Ostatecznie jednak kobiety złożyły bezpośrednią skargę do hiszpańskiego sądu najwyższego, który zdecydował się podjąć sprawę.

Reakcja artysty

Julio Iglesias, który sprzedał ponad 300 milionów płyt w 14 językach i od dekad cieszy się statusem międzynarodowej gwiazdy, stanowczo zaprzecza wszystkim zarzutom. W swoich wcześniejszych wypowiedziach w mediach społecznościowych określił oskarżenia jako „całkowicie fałszywe”. Przedstawiciele artysty nie odnieśli się dotąd do najnowszych doniesień i decyzji sądu.

Sędzia Piña wyznaczył termin przesłuchania obu poszkodowanych kobiet na 3 lutego 2027 roku. Do tego czasu śledczy będą gromadzić materiał dowodowy oraz przesłuchiwać świadków.

W 2024 r. Netflix poinformował, że artysta będzie bohaterem serialu. Według zapowiedzi przy projekcie miał współpracować sam Iglesias, który obiecywał, że niczego nie zatai ze swojej bogatej przeszłości.