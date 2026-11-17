RMF24

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Mieszkańcy osiedla Patrokl we Władywostoku zwrócili się do pierwszej damy USA Melanii Trump z prośbą o wsparcie przy dokończeniu budowy szkoły. Inwestycja, rozpoczęta w 2021 roku, od lat nie może zostać sfinalizowana, a wcześniejsza prośba o interwencję, wystosowana do Władimira Putina - nie przyniosła efektu. Sytuacja uwypukla problemy finansowe Rosji, która zmuszona jest ciąć wydatki m.in. na edukację ze względu na konieczność finansowania wojny.

Jak informuje niezależny portal The Moscow Times, mieszkańcy skierowali list do Melanii Trump za pośrednictwem strony internetowej Białego Domu. Autorzy podkreślili, że nie znaleźli bezpośredniego sposobu kontaktu z pierwszą damą USA.

W piśmie zwrócili uwagę na jej działalność humanitarną oraz na wysoki standard placówek oświatowych w Stanach Zjednoczonych. Przypomnieli też, że Władywostok jest miastem partnerskim San Diego. Zaproponowali zorganizowanie wymiany doświadczeń, która mogłaby pomóc w realizacji inwestycji.

To oczywiście wstyd. Ale co mamy zrobić? – komentowali mieszkańcy, cytowani przez portal NieMoskwa.

Szkoła dla 1275 uczniów na osiedlu Patrokl miała zostać ukończona znacznie wcześniej. Termin oddania obiektu był jednak wielokrotnie przekładany, a umowy dotyczące realizacji prac zrywano już dwa razy.

W 2025 roku mieszkańcy zebrali podpisy pod wspólnym apelem do prezydenta Rosji Władimira Putina. Petycja nie przyniosła jednak żadnego skutku.

Pod koniec października władze Władywostoku rozwiązały ostatnią umowę na dokończenie budowy. Jako przyczyny wskazano opóźnienia względem harmonogramu, niedobór pracowników oraz niewywiązywanie się wykonawcy z wymogów zamawiającego.

Nowy kontrakt ma zostać podpisany dopiero w 2027 roku. Maksymalną wartość prac określono na 4,17 mld rubli. To niemal dwa razy więcej niż kwota wydana dotąd na inwestycję.

W Irkucku już to znają. Tam apelowali do Xi Jinpinga

Przypadek Władywostoku nie jest odosobniony. Kurczące się nakłady finansowe na edukację dotknęły także choćby mieszkańców mikrorejonu Berezowe pod Irkuckiem na Syberii. Ci zwrócili się do przewodniczącego Chin Xi Jinpinga także z prośbą o pomoc w budowie szkoły.

W Berezowym mieszka około 40 tys. osób. Budowę szkoły dla 1,5 tys. uczniów zapowiadano już w 2021 roku, jednak prace rozpoczęły się dopiero w 2025 roku.

W 2026 roku inwestycja została wstrzymana. Według mieszkańców na początku lutego stopień zaawansowania robót wynosił około 20 proc. W budżecie regionalnym nie zabezpieczono pieniędzy na kontynuowanie budowy w ciągu kolejnych dwóch lat.

W liście do Xi pojawiła się także propozycja budowy placówki chińskiej w ramach wymiany kulturowej. Mieszkańcy zadeklarowali gotowość do nauki języka chińskiego, przekonując, że pomoc może szybciej nadejść z Pekinu niż z Moskwy.