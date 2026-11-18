RMF24

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Niespodziewana wizyta szefa Pentagonu w Caracas zakończyła się podpisaniem przełomowej umowy o współpracy wojskowej między Stanami Zjednoczonymi a Wenezuelą. Porozumienie ma na celu walkę z organizacjami przestępczymi i przemytem narkotyków, a także zacieśnienie relacji obronnych między oboma krajami.

Szef Pentagonu Pete Hegseth niespodziewanie odwiedził Wenezuelę, gdzie podpisał umowę o współpracy wojskowej z tym krajem. Ceremonia podpisania dokumentu była transmitowana przez wenezuelskie media, a szczegóły porozumienia na razie pozostają nieznane.

Jego zdaniem Wenezuela „przeszła drogę od najbardziej agresywnego zagrożenia regionalnego do zgodnego partnera w dziedzinie bezpieczeństwa”.

Hegseth przekazał również pozdrowienia od prezydenta Donalda Trumpa tymczasowej prezydentce Delcy Rodriguez. W swoim wystąpieniu mówił o „odnowieniu partnerstwa” oraz wspólnej walce z organizacjami przestępczymi i przemytem narkotyków.

Doceniam pani przywództwo i zaangażowanie na rzecz kraju. Z niecierpliwością oczekujemy na kontynuację i pogłębienie naszej współpracy obronnej (...) przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia armii USA i Departamentu Wojny, a także ogromnego potencjału waszych sił zbrojnych, aby zapewnić, że naród wenezuelski nie będzie zagrożony przez podmioty zagraniczne, narkoterrorystów ani przestępców i że będzie bezpieczny w suwerennych granicach – powiedział Hegseth.

Na razie nie ujawniono szczegółów podpisanej umowy. W październiku amerykańskie media informowały o możliwym przygotowywaniu porozumienia dotyczącego statusu sił USA w Wenezueli (SOFA), które mogłoby umożliwić przyszłe stacjonowanie amerykańskich wojsk w tym kraju.

Wizyta Pete’a Hegsetha była pierwszą od czasu styczniowego ataku sił USA i nie została wcześniej zapowiedziana. Pentagon nie wydał jeszcze oficjalnego oświadczenia w tej sprawie, a wszystkie dostępne materiały pochodzą z wenezuelskich źródeł medialnych.