Szef Nvidii stracił posadę. Wcześniej stracił głowę dla kobiety podejrzanej o szpiegostwo

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Nvidia poinformowała, że dyrektor generalny firmy Jensen Huang zrezygnował ze stanowiska. Dyrektor finansowa Colette Kress obejmie fotel tymczasowego prezesa. Dzisiejsza decyzja Huanga to efekt jego romantycznej relacji z kobietą podejrzewaną o szpiegostwo na rzecz Chin. Sprawą zainteresowały się służby.

Zrzut ekranu z nagrania wideo CTI przedstawia Alice Huang (z prawej), chińską dyrektorkę powiązaną z firmą Megaspeed i prezesa firmy Nvidia, Jensena Huanga (z lewej, tyłem).

Zrzut ekranu z nagrania wideo CTI przedstawia Alice Huang (z prawej), chińską dyrektorkę powiązaną z firmą Megaspeed i prezesa firmy Nvidia, Jensena Huanga (z lewej, tyłem). / AFP/East News

Szef i współzałożyciel Nvidii Jensen Huang zrezygnował w czwartek ze stanowisk prezesa, dyrektora generalnego (CEO) oraz członka rady dyrektorów ze skutkiem natychmiastowym - poinformowała firma w czwartkowym komunikacie.

Funkcję tymczasowego dyrektora generalnego pełni Colette Kress – przekazała Nvidia.

„Wkład Jensena w rozwój Nvidii jest ogromny. Nvidia jest jedną z najważniejszych firm technologicznych na świecie. Rada dyrektorów oraz cała spółka dziękują Jensenowi za jego nieoceniony wkład w rozwój firmy i całej branży technologicznej” – napisano w komunikacie.

Rezygnacja nastąpiła po aferze dotyczącej romansu Huanga z Alice Huang (Huang Le), szefową zarejestrowanej w Singapurze firmy Megaspeed. Według doniesień mediów amerykańskie służby uważają, że kobieta pracowała dla chińskiego wywiadu, przekazywała im informacje na temat Nvidii i zachęcała Huanga do lobbingu za rozluźnianiem restrykcji eksportowych chipów AI do Chin.

Nvidia wszczęła dochodzenie

Nvidia ogłosiła w niedzielę, że wszczyna dochodzenie w sprawie tego, że jej prezes Jensen Huang mógł być „celem działań obcego wywiadu”.

Spółka w komunikacie zapewniła, że „zarząd traktuje bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze Stanów Zjednoczonych jako priorytet, ponieważ ma ono nadrzędne znaczenie dla interesów firmy Nvidia i jej akcjonariuszy”.

„Rada dyrektorów Nvidii wszczyna niezależne dochodzenie w związku z niedawnymi doniesieniami medialnymi, według których założyciel i dyrektor generalny firmy, Jensen Huang, stał się celem działań obcego wywiadu. Nadzór nad dochodzeniem obejmie komitet niezależnych członków rady dyrektorów, wspierany przez zewnętrznych, niezależnych doradców prawnych” - poinformowano.

Jednocześnie zarząd podkreślił, że „nie ma powodów, by sądzić, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa narodowego lub ujawnienia tajemnic handlowych Nvidii”.

Walka o układy scalone

Jak napisał niedawno „New York Times”, Huang znalazł się w kręgu zainteresowania chińskiego wywiadu. Amerykańskie służby uznały, że związana z nim chińska menedżerka Alice Huang przekazywała informacje Pekinowi.

Według dziennika Huang została zwerbowana, by zdobywać informacje i potencjalnie wywierać nacisk na Nvidię, aby jej najbardziej zaawansowane układy scalone mogły być udostępniane na rynku chińskim, z pominięciem obowiązujących ograniczeń eksportowych. Alice Huang (Huang Le) była przedstawicielką kierownictwa singapurskiej firmy Megaspeed, działającej w branży centrów danych.

Huang: Byłem niewierny

63-letni prezes Nvidii przyznał w wiadomości skierowanej do pracowników swojej firmy, że nie był wierny żonie - podał Axios.

„Jestem winien mojej rodzinie i wam wszystkim przeprosiny” – napisał Huang w wiadomości do pracowników Nvidii, do której dotarł portal Axios. Huang nie wymienił w niej nazwiska kobiety.

„Byłem niewierny swojej żonie. Moje postępowanie zraniło ją i nasze dzieci. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tego, co zrobiłem” - dodał szef technologicznego giganta.

Huang oświadczył, że bierze „pełną odpowiedzialność” za swoje czyny. Dodał, że nie sprostał obowiązkom wobec pracowników Nvidii, zarządu spółki oraz jej akcjonariuszy. Zapewnił, że będzie pracować nad odbudową zaufania spółki do jego osoby.

Pekin odpiera zarzuty

Chińskie MSZ już pod koniec października odrzuciło doniesienia amerykańskiego dziennika „New York Times” o rzekomej współpracy kochanki Huanga z chińskimi służbami specjalnymi. Według Pekinu są one bezpodstawne i mają na celu „szkalowanie Chin”.

W środę „NYT” poinformował też, że Huang miał również romans z menedżerką Nvidii, która bezpośrednio mu podlegała.

Nvidia stała się liderem w produkcji chipów, a sam Huang lobbował w Waszyngtonie na rzecz złagodzenia ograniczeń dotyczących sprzedaży układów do Chin – przypomniała agencja Reutera. W styczniu uzyskał zgodę prezydenta Donalda Trumpa na sprzedaż Chinom chipów H200.

Według Trumpa, który rozmawiał z Huangiem, szef Nvidii nie wiedział, że miał do czynienia z chińską agentką. Trump oświadczył w poniedziałek, że sprawę bada FBI.

Akcje Nvidii na otwarciu giełdy w czwartek spadły o ponad 10 proc.