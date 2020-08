Zagrożenie terrorystyczne na terytorium Francji utrzymuje się na "bardzo wysokim poziomie" - oświadczył w poniedziałek na konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych tego kraju Gerald Darmanin.

Minister spraw wewnętrznych Francji - Gerald Darmanin. / STEPHANE DE SAKUTIN / POOL / PAP/EPA

8132 osoby zostały zidentyfikowane jako zradykalizowani terroryści, posiadający swoje teczki w aktach dotyczących radykalizacji terrorystycznej (FSPRT) - poinformował Darmanin w siedzibie Generalnej Dyrekcji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DGSI).

Ryzyko terrorystyczne pochodzenia sunnickiego pozostaje głównym zagrożeniem, przed którym stoi nasz kraj - zaznaczył szef francuskiego MSW.



Trzeba przede wszystkim oddać hołd kobietom i mężczyznom ze służb bezpieczeństwa i służb wywiadowczych, którzy robią wszystko, aby chronić Francuzów i zapewnić im bezpieczeństwo - powiedział. Ta codzienna, drobiazgowa, nieustępliwa praca, często w cieniu, umożliwiła nam dostarczenie środków i narzędzi prawnych niezbędnych do walki z ciągłym zagrożeniem terrorystycznym na naszym terytorium - oznajmił minister.



61 ataków zostało udaremnionych od 2013 roku, w tym 32 od 2017 roku - dodał, odnosząc się do "planu zamachu na dużą skalę" udaremnionego na początku roku.



Obecnie Francja przetrzymuje w swoich więzieniach 505 zatrzymanych zidentyfikowanych jako "islamistyczni terroryści" - podał Darmanin.

Rusza proces ws. ataków terrorystycznych z 2015 roku

W środę w Paryżu rozpoczyna się proces w sprawie ataków terrorystycznych na tygodnik satyryczny "Charlie Hebdo" i supermarket Hyper Cacher w 2015 r. To pierwszy tak znaczący proces w sprawie ataku islamistycznego, dokonanego we Francji od 2017 r. Proces zostanie w całości sfilmowany.



Czternastu oskarżonych podejrzanych o różnego stopnia wsparcie logistyczne dla braci Saida i Cherifa Kouachich oraz Amedy Coulibaly’ego, sprawców ataków terrorystycznych we Francji, będzie sądzonych do 10 listopada przed specjalnym sądem przysięgłym.