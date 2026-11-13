Szef Mosadu w Waszyngtonie. Izrael chce przekonać USA do wznowienia wojny

RMF24

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Dyrektor Mosadu Roman Gofman przebywa w piątek w Waszyngtonie, gdzie ma zabiegać o wznowienie amerykańsko-izraelskich działań wojskowych przeciwko Iranowi – podał portal Axios. Według mediów premier Izraela Benjamin Netanjahu polecił też zwiększenie gotowości bojowej armii przed możliwym kolejnym uderzeniem na Islamską Republikę Iranu.

Jak wynika z informacji Axios, Roman Gofman ma spotkać się z dyrektorem CIA Johnem Ratcliffem oraz innymi przedstawicielami administracji prezydenta Donalda Trumpa.

Szef izraelskiego wywiadu planuje także podróż do Miami. Tam ma rozmawiać ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA do spraw Bliskiego Wschodu Steve’em Witkoffem.

Celem wizyty – według źródeł portalu – jest przekonanie strony amerykańskiej do ponownego podjęcia operacji wojskowej przeciwko Iranowi.

Netanjahu nadal może decydować o działaniach militarnych

Telewizja Al-Dżazira zwróciła uwagę, że Netanjahu, choć kieruje obecnie rządem tymczasowym, zachowuje kompetencje pozwalające mu podejmować decyzje dotyczące operacji wojskowych.

Stan ten ma obowiązywać do czasu utworzenia nowego gabinetu przez Gadiego Ajzenkota. Izraelski prezydent powierzył mu misję sformowania koalicji rządzącej. Proces ten może potrwać kilka miesięcy.

Według informacji przytaczanych przez Al-Dżazirę Netanjahu wciąż rozważa wznowienie wojny z Iranem i miał nakazać izraelskiej armii zwiększenie gotowości bojowej.

Trump: Nie potrzebujemy porozumienia z Iranem

W czwartek Donald Trump napisał na swojej platformie Truth Social, że Stany Zjednoczone nie potrzebują porozumienia z Iranem.

„Nie potrzebujemy porozumienia z Iranem. Te czasy już dawno minęły. Mamy ich pieniądze, setki miliardów dolarów i mamy ich cieśninę!” – oświadczył amerykański prezydent, odnosząc się do cieśniny Ormuz.

Wcześniej sekretarz stanu Marco Rubio ocenił, że presja ekonomiczna wywierana przez USA na Iran przynosi efekty, a jej konsekwencje będą narastać.