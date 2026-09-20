Szef Komitetu Wojskowego: NATO jest gotowe zareagować na rosyjską eskalację

RMF24

Szef Komitetu Wojskowego NATO, admirał Giuseppe Cavo Dragone, zapewnił, że Sojusz jest w pełnej gotowości na wypadek ewentualnej eskalacji działań Rosji na wschodniej flance Europy. Słowa te padły podczas spotkania najwyższych rangą dowódców wojskowych NATO w Kopenhadze, w kontekście coraz częstszych ostrzeżeń przed możliwą prowokacją ze strony Moskwy.

Sojusz jest gotowy, struktura jest gotowa, żołnierze... broń jest gotowa – podkreślił admirał Dragone, dodając, że NATO nieustannie pracuje nad zwiększeniem liczebności i zaawansowania technicznego swoich sił. Jak zaznaczył, działania te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa państwom członkowskim, zwłaszcza tym położonym najbliżej rosyjskiej granicy.

W ostatnich tygodniach europejscy przywódcy coraz częściej ostrzegają przed możliwością prowokacji ze strony Rosji. Premier Polski, Donald Tusk, w czwartek wyraził obawy, że w ciągu najbliższych miesięcy Moskwa może podjąć próbę wystrzelenia dronów lub pocisków w kierunku jednego z krajów wschodniej flanki NATO. Podobne ostrzeżenia pojawiły się także ze strony przywódców Francji i Holandii.

Jak przypomina portal Politico, Europa zmaga się obecnie z rosnącą liczbą naruszeń przestrzeni powietrznej oraz prób sabotażu, a napięcia na linii Zachód-Rosja nie słabną w związku z trwającą wojną na Ukrainie. W sierpniu amerykański wywiad ostrzegał, że Rosja może przygotowywać ograniczony atak na któreś z państw NATO w perspektywie najbliższych lat.

Podczas sobotniego spotkania w Kopenhadze generałowie nie omawiali najnowszych ostrzeżeń, jednak admirał Dragone podkreślił, że NATO dysponuje szczegółowymi planami obrony wschodniej flanki.

Mamy cztery tysiące stron planów wojskowych, obejmujących różne scenariusze – od minimalnego kryzysu po poważną ingerencję na naszym terytorium – zaznaczył.

Przypomnijmy, że po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2023 roku, sojusznicy NATO uzgodnili trzy operacyjne plany obrony regionalnej, które mają zapewnić skuteczną reakcję na wszelkie zagrożenia.

Sojusznicy są gotowi na wypadek eskalacji. W razie ataku wiemy, jak sobie z tym poradzić – zapewnił Dragone. Dodał również, że ostatnie prowokacyjne działania Rosji tylko wzmacniają jedność i determinację państw członkowskich.

Te próby nas nie dzielą. One wyostrzają nasze narzędzia, czyniąc nas znacznie bardziej zjednoczonymi i zdeterminowanymi – podsumował szef Komitetu Wojskowego NATO.

Sytuacja na wschodniej flance Europy pozostaje napięta, ale NATO wysyła jasny sygnał: Sojusz jest przygotowany na każdy scenariusz i nie pozwoli się zaskoczyć.