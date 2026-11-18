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Hiszpania jako pierwszy kraj w Europie wprowadza do systemu prawnego kategorię czasowej niezdolności do pracy dla kobiet doświadczających problemów zdrowotnych związanych z menopauzą. Nowe przepisy mają zapewnić im wyższe świadczenia niż w przypadku standardowego zwolnienia lekarskiego. Rozwiązanie zacznie obowiązywać 1 grudnia.

Przepisy zostały przyjęte przez hiszpański rząd w październiku w formie dekretu królewskiego z mocą ustawy. W środę zatwierdziła je Stała Deputacja Kongresu – organ, który zastępuje parlament w najważniejszych sprawach w czasie między jego rozwiązaniem a wyłonieniem nowego składu.

Wyższe świadczenie od początku zwolnienia

Nowa kategoria czasowej niezdolności do pracy obejmie kobiety z zaburzeniami zdrowotnymi związanymi z menopauzą. Podobne zasady będą dotyczyć także pracownic będących ofiarami przemocy ze względu na płeć.

Jak przekazał hiszpański rząd, w obu przypadkach świadczenie ma przysługiwać od dnia następującego po rozpoczęciu zwolnienia. Nie będzie też wymaganego minimalnego okresu opłacania składek.

W przypadku zwykłego zwolnienia chorobowego w Hiszpanii za pierwsze trzy dni co do zasady nie wypłaca się świadczenia – chyba że inaczej stanowi układ zbiorowy pracy. Od czwartego do 20. dnia zwolnienia świadczenie wynosi 60 proc. podstawy, a od 21. dnia – 75 proc.

Dla nowych kategorii zwolnień przewidziano korzystniejsze rozwiązanie. Świadczenie ma być naliczane od pierwszego dnia na poziomie 60 proc. podstawy wymiaru, a od 20. dnia ma wzrosnąć do 75 proc.

„Sytuacje, które były dotąd niewidoczne”

Minister ds. integracji, zabezpieczenia społecznego i migracji Elma Saiz podkreślała, że zmiany mają odpowiedzieć na problemy kobiet, które dotąd nie były dostatecznie uwzględniane w systemie ubezpieczeń społecznych.

Ponad 10,5 mln kobiet jest objętych systemem ubezpieczeń społecznych, a my odpowiadamy na sytuacje, które były dotąd niewidoczne, jak również na nierówności, których kobiety doświadczały od zawsze – oświadczyła Saiz.

Prawo przewiduje też zmiany dla rodziców opiekujących się ciężko chorym dzieckiem. Już dziś mogą oni korzystać ze skróconego czasu pracy. Po zmianach rodzice będą mogli wykorzystywać to uprawnienie jednocześnie albo naprzemiennie.

Wsparcie będzie mogło być stosowane także po ukończeniu przez podopiecznego 26. roku życia, jeśli osoba ta ma trzeci stopień zależności od opieki innych osób albo niepełnosprawność w stopniu co najmniej 65 proc.

Nowe regulacje rozszerzają również zasady przyznawania renty wdowiej. O świadczenie będą mogli ubiegać się partnerzy pozostający w nieformalnym związku, jeśli mają wspólne dzieci i udokumentują co najmniej dwa lata wspólnego pożycia. Rejestracja związku nie będzie w takim przypadku konieczna.