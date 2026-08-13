Szczątki przywódcy OUN, Jewhena Konowalca, sprowadzono do Ukrainy

RMF24

Trumna ze szczątkami Jewhena Konowalca, pierwszego przywódcy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, dotarła z Holandii do Ukrainy – przekazała Iryna Wereszczuk, zastępczyni szefa kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Konowalec ma zostać pochowany na Narodowym Cmentarzu Wojskowym pod Kijowem.

„Pułkownik Jewhen Konowalec został powitany na ziemi ojczystej ze wszystkimi honorami państwowymi i wojskowymi” – napisała Wereszczuk w mediach społecznościowych.

O ekshumacji szczątków Konowalca, który spoczywał na cmentarzu Crooswijk w Rotterdamie, poinformował we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział wówczas ich sprowadzenie do kraju i pochówek na Narodowym Cmentarzu Wojskowym pod Kijowem. Termin ceremonii nie został dotąd podany.

Zginął w zamachu sowieckiego agenta

Jewhen Konowalec był oficerem Ukraińskich Strzelców Siczowych oraz pułkownikiem armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Współtworzył Ukraińską Organizację Wojskową, uznawaną za poprzedniczkę OUN, a następnie stanął na czele Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów.

Zginął w 1938 roku w Rotterdamie w zamachu przeprowadzonym przez sowieckiego agenta Pawła Sudopłatowa.

Wcześniej sprowadzono szczątki Andrija Melnyka

W maju ukraińskie władze sprowadziły z Luksemburga prochy innego działacza OUN – Andrija Melnyka – oraz jego żony. Zostali pochowani na Narodowym Cmentarzu Wojskowym.

Po rozłamie w OUN w 1940 roku Melnyk kierował frakcją melnykowców. Historycy wskazują, że była ona mniej radykalna niż skrzydło banderowskie, związane ze Stepanem Banderą. To w środowisku banderowców narodziła się koncepcja rozwiązania konfliktu polsko-ukraińskiego poprzez czystkę etniczną.